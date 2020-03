Trump autoriza a Ford, GM y Tesla producir ventiladores ante demanda por Covid-19

Washington.- El presidente de E.U., Donald Trump, autorizó este domingo a los fabricantes de vehículos Ford, General Motors y Tesla a producir ventiladores ante la creciente demanda de estos equipos debido a la pandemia del coronavirus.

Trump aseguró en su cuenta de Twiter que a "Ford, General Motors y Tesla se le está dando el visto bueno para fabricar ventiladores y otros productos metálicos, RÁPIDO".

Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020

La decisión se conoce un día después de que el gobernante se refiriera al interés de las compañías durante la conferencia de prensa diaria con el grupo de tarea sobre coronavirus de la Casa Blanca.

General Motors (GM), el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, anunció el viernes que llegó a un acuerdo con el productor de equipos médicos Ventec Life Systems para incrementar la producción de respiradores necesarios para tratar a los casos más graves de COVID-19.

A su vez, el fundador y consejero delegado del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, Elon Musk, reveló en la víspera en su cuenta de Twitter que sostuvo una "larga discusión de ingeniería con Medtronic sobre ventiladores de última generación".

El presidente de la compañía de dispositivos médicos Medtronic, agradeció en la misma red social a Tesla por su interés y la conversación sobre los respiradores.

"Medtronic se está movilizando para traer más ventiladores al mercado", señaló el ejecutivo en su mensaje.

Addressing #COVID19 is a group effort. We are grateful for the discussion with @ElonMusk and @Tesla as we work across industries to solve problems and get patients and hospitals the tools they need to continue saving lives. We're all in this together. https://t.co/MdZ3u8k2nR — Medtronic (@Medtronic) March 21, 2020

Este domingo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió al Gobierno federal "nacionalizar de inmediato" las empresas que fabrican equipo médico, y que lo distribuya según las necesidades de los estados.

El pedido para nacionalizar la producción y distribución del equipo médico surge por el aumento desmedido de los precios.

Cuomo mencionó como ejemplo las mascarillas, que de 85 centavos la pieza ahora se venden a 7 dólares cada una, y de los ventiladores, fundamentales en las unidades de intensivo, cuyo precio subió de 16 mil a 40 mil dólares cada uno.

El gobernador indicó además que con 15 mil 168 contagiados, Nueva York tiene 15 veces más casos que otros estados, de los que 9 mil 45 son en la ciudad de Nueva York, hay mil 974 personas en hospitales y 114 muertes.

Estados Unidos, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins, contabiliza 31.057 casos confirmados del coronavirus, con 390 fallecidos, 94 de ellos en el estado de Washington, lo que lo ubica en el cuarto lugar mundial en las estadísticas de contagios, por debajo de China, Italia y España.