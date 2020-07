Disruptores | Beek, la app que lee por ti

Pamela Valdés recuerda que cuando cursaba la carrera de ingeniería en negocios hace un par de años le quedaba poco tiempo para su gran amor, la lectura. Ocupada con tareas, proyectos y responsabilidades, los libros habían pasado de ser un hábito para el crecimiento personal a una asignatura obligatoria para mantenerse al tanto con sus estudios universitarios.

Fue cuando su propia empresa, Beek, fue tomando forma.

"Un profesor me dijo 'si lees una hora al día estás en el 0.001 por ciento de las personas porque en México leemos dos libros al año. Siempre había sido adicta a los libros pero no tenía tiempo, y se me ocurrió ¿por qué no existe algo como Netflix pero para libros? Fue cuando dije 'audiolibros'".

Hoy, Pamela con sólo 26 años, respaldada por inversionistas provenientes de algunas de las empresas más relevantes de Silicon Valley, está al frente de la plataforma de audio no musical más grande de habla hispana en la región.

Beek es una plataforma bidireccional en la que usuarios tienen acceso a una biblioteca que ahora llega a los 250 mil audiolibros, podcasts y series; y que por el otro lado es principio y fin de un proceso en el que generadores de contenido producen, publican y monetizan su trabajo.

"En video es muy claro quiénes son los ganadores, los Tik Tok, YouTube, los Netflix, es muy difícil obtener atención. En el caso del audio (vía streaming) es un medio que apenas se está desarrollando y que no compite con video porque habitan en espacios diferentes.

"El audio es para cuando tienes las manos ocupadas pero la mente libre, cuando vas en la bicicleta, cuando estás lavando platos, cuando sacas a pasear al perro, cuando vas en el transporte público. Por eso comenzamos esto".

No tienes que ser el top 10 de la industria para participar, sólo buscamos que tengas una buena idea, o historia

Aunque en buena medida Beek distribuye contenido de terceros, la empresa ha apostado por un concepto basado en la producción propia de audiolibros, podcasts y series, asemejándose más a Amazon o Netflix, los cuales han ido incrementando progresivamente la generación y difusión de productos propios, que a plataformas prioritariamente dedicadas a la difusión como Spotify o iTunes.

Como la empresa los llama, los Beek Originals son piezas de audio enteramente producidas por la propia empresa, ya sea al comprar los derechos de libros y generar su versión en audio, desarrollar guiones originales para series y grabarlos, o al darle todos los elementos técnicos y de talento necesarios a podcasters.

"No tienes que ser el top 10 de la industria para poder participar, sólo buscamos que tengas una buena idea, historia o propuesta y nosotros te ayudamos a curar y darle forma al contenido".

De esta manera, Beek garantiza a sus usuarios valor agregado al ofrecerles contenidos únicos con altos estándares de producción, y al mismo tiempo a los creadores una forma más ventajosa para producir contenido y monetizarlo. De acuerdo con Pamela, los creadores de contenido pueden obtener mayores ingresos en Beek debido a la flexibilidad con la que se hacen los tratos de exclusividad, además de los márgenes que éstos se llevan por minuto escuchado. Esto aporta un incentivo adicional para ampliar el abanico de contenidos existentes en la plataforma y que atrae a más usuarios.

"Cada minuto que escuches un audio estás generando ingresos para un creador y eso es lo que más me apasiona. A mucha gente en México y en Latinoamérica que son muy talentosos, les damos una plataforma para que cuenten su historia".

Debido a la vastedad de su biblioteca, dos millones de visitas al mes y 34 veces el número de reseñas en español que tiene Amazon, Beek dice ser la plataforma más grande de audio en español.

"El audio en streaming es un formato nuevo que está creciendo muchísimo y que hay muy poco contenido de calidad en español. Para eso está Beek, para ayudar a todos los que quieran subirse al barco de audio a crear".

"Se espera que en un futuro existan al menos dos billones de personas en el mundo que consuman contenido en audio. Ese es un mercado gigante, entonces hay muchísimo espacio para innovar y ahorita lo que necesitamos es más contenido", menciona la emprendedora.

Foto: Roberto Hernández

EL ÁNGEL "BOB" METCALF

Según Pamela, su historia y la de Beek tienen "algo", una especie de suerte misteriosa que le ha acompañado en su camino. La sucesión de hechos que han dado forma a la empresa le respaldan.

Beek como concepto de una plataforma para el streaming de audiolibros surgió en las aulas del ITAM, junto a su amigo Jorge Perez de Acha Chávez, quien bautizó a la plataforma.

Pero fue en la Universidad de Texas en Austin que ésta tomó forma como un emprendimiento de escala global durante una clase de desarrollo de empresas, impartida por un tal "Bob", un hombre mayor de cabello cano que vio con desconfianza a Pamela.

"Me dijeron que era una aceleradora de startups que duraba todo un semestre y ayudaban a desarrollar un producto mínimo viable. Era justo lo que necesitaba para convertir a Beek en un producto, porque en esa época sólo era una página de Facebook que sólo era una comunidad de más o menos 20 mil lectores. Le rogué hasta que me dejó entrar".

Luego de investigar descubrió que el tal "Bob" era nada más y nada menos que la leyenda de la informática Bob Metcalf, inventor del Ethernet, autor reconocido, académico condecorado, amigo de Steve Jobs, conocido de Bill Gates, y ahora el mentor de Pamela.

Convencido del proyecto, Metcalf terminó por conectar a Pamela con su propia aceleradora de empresas, Capital Factory, donde conoció a su primer socio, el programador guatemalteco Max Holzhen y, más tarde, a Guillermo Sequeira. "Renunciaron a todo en Guatemala y creyeron en mí. Trabajamos en verano muchísimo en lanzar la primera versión. Cuando empezamos a levantar capital dije 'voy a empezar a coleccionar los no y vemos cuánto tardamos en encontrar el primer sí', comenta la emprendedora.

Nos vamos a enfocar en México al menos hasta 2021, pensamos generar más de 10 mil títulos entre series, podcast y audiolibros. Vamos a producir como locos





Ese primer "sí" provino casualmente de Peter Thiel, fundador de PayPal, quien invitó a Pamela y sus socios a The Thiel Fellowship para recibir un capital semilla de 100 mil dólares y asesorías por parte de gigantes del calibre de Mark Zuckerberg, de Facebook; Elon Musk, de Tesla, y Larry Page, exCEO de Alphabet.

Por si lo anterior fuera poco, la plataforma Beek se convirtió en la primer empresa mexicana en ser aceptada en la prestigiada aceleradora Y Combinator, de donde también egresaron emprendimientos como AirBnB y Rappi.

Ahí, Pamela y sus socios levantaron el capital suficiente para comenzar ya como una empresa constituida y que tomó a México como la base de sus operaciones.

"Todo empezó a funcionar, crecimos la comunidad, acabamos levantando capital de inversionistas de Facebook, Spotify y Netflix. Esto fue en 2017 y tuve la duda en si regresaba a México, pero lo pensé y mi pasión era hacer algo aquí".

Esto fue hace como año y medio, señala Pamela, sólo existían cinco mil audiolibros en español, ahora ya son casi 10 mil y vamos por muchos más.

"A los tres meses de que lanzamos la plataforma de audiolibros empezamos a crear contenido original porque nos dimos cuenta de que la verdadera necesidad era crear más oferta en español".

SE BUSCAN VOCES

Característica de su buena estrella, la última ronda de financiamiento de Beek se dio en las últimas semanas de febrero de 2020, justo antes de la explosión de la pandemia de coronavirus en el mundo, la cual probó ser exitosa.

Según explica Pamela, la empresa ha recibido tanto apoyo por parte de capitalistas internacionales debido a tres componentes principales: el tamaño del mercado hispanohablante; el origen de los undadores, quienes conocen ese mercado; y su producto, algo nunca antes visto.

"Es súper atractivo para estos inversionistas porque saben que el mercado hispanohablante es gigante, saben que en Estados Unidos el audio ya es enorme con una cantidad infinita de contenido en inglés, así como en China. Pero saben que nadie ha logrado ser la empresa de audio que no sea música en español.

La última vez que levantamos capital estábamos creciendo 30 por ciento mensual. Entonces los inversionistas dicen okey, como con los casos del coronavirus, sí crece muy rápido la curva, aquí hay algo", menciona Pamela.

Beek ofrece contenidos con altos estándares de producción / Foto: Roberto Hernández

De acuerdo con ella, el mercado estadounidense de audio vía streaming se caracteriza por una alta sofisticación en innovación y variedad, cosa que no ha sucedido en México y Latinoamérica, donde el podcast apenas va tomando vuelo y gran parte de la diversidad de voces está ligada a personalidades establecidas.

"El mercado sigue siendo muy pequeño porque la gente no monetiza, muy pocos están motivados realmente a crear contenido. Nadie está innovando en términos de audio", añade.

Con esto en mente es que Beek abrirá en las próximas semanas su primer estudio, el cual será el centro de su estrategia de expansión en la generación de contenidos originales sonoros.

Con éste, pasarán de lanzar 100 nuevos títulos cada mes a 700, por lo que Pamela Valdés espera que el talento emergente en audio se acerque a Beek para monetizar su oficio en condiciones justas para ellos y también para los usuarios.

"Nos vamos a enfocar en México al menos hasta 2021, pensamos generar más de 10 mil títulos entre series, podcast y audiolibros. Vamos a producir como locos, necesitamos que la gente se acerque, porque si no hay oferta no hay mercado y lo que tenemos que hacer es crecer la oferta de audio muchísimo.

"Ni siquiera me gradué, este es mi primer trabajo. ¿Ustedes creen que yo sabía hacer marketing, que sabía programar, que sabía dirigir una empresa, que sabía ser manager? Por supuesto que no, pero lo que sí sabía era no darme por vencida y ser curiosa. Y gracias a los audiolibros aprendí todo lo que hoy ha hecho posible crecer mi empresa. Entonces no voy a descansar hasta que todos los mexicanos y todos los latinos escuchen un audiolibro 30 minutos al día, para que nos volvamos ese 0.001 por ciento del planeta que me dijo mi maestro antes de comenzar".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía La industria de los videojuegos en México no tiene chance de crecer

Mundo Productores brasileños digitalizan sus siembras