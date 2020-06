Crece 75% la venta de computadoras por pandemia de coronavirus

La venta de computadoras durante el confinamiento tuvo un crecimiento significativo especialmente durante el Hot Sale, que registró un aumento de 75 por ciento en relación con el año pasado.

Durante la venta de comercio electrónico Hot Sale 2020, que se realizó en medio de la pandemia, 58 por ciento de los consumidores planeó comprar una computadora en contraste con 32 por ciento en 2019.

Hot Sale comentó que la venta de computadoras durante mayo, cuando se celebró la venta electrónica, se elevó 75 por ciento. El modelo más vendido fue la MateBook D15, de la china Huawei.

Además, César Hernández, director de ventas de Lenovo, también de China, dijo que durante marzo la colocación de equipos de escritorio y lap tops de la marca aumentó 62 por ciento en relación al año anterior.

Sin embargo, aclaró que en abril tuvieron una baja de 12 por ciento, para volverse a levantar en mayo con un crecimiento anual de 22 por ciento.

En entrevista con El Sol de México el directivo dijo que “la personas salieron a comprar y los canales tenían inventario y se lo terminaron”, señaló.

Desde las primeras semanas de marzo se incrementaron las medidas de sana distancia por la llegada del coronavirus México. El siguiente paso fue el confinamiento, escuelas, empresas y negocios cerraron para evitar contagios.

“Cuando llegó el Covid-19, fue un boom, porque no tenías computadora en tu casa o si tenías, era una sola, pero resulta que no sólo a ti te mandaron a tu casa, también fue a los hijos, la esposa, un equipo en cada hogar no era suficiente”.

Desde 2008, Lenovo tiene un planta en Apodaca, Nuevo León donde anualmente produce 2.8 millones de computadoras.

Hernández adelantó que la firma planea inversiones para convertir a la planta en la segunda más grande de la empresa del mundo, aunque no especificó el monto.