Consumo local, clave para el comercio pequeño

Esta edición del Buen Fin será especial, porque tendrá 12 días para evitar las aglomeraciones en los negocios, en medio de la crisis por la pandemia. Además, el consumo de productos locales será clave para impulsar a los pequeños comerciantes, dice Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

En medio de la contingencia, el consumo privado cayó 30 por ciento en relación con el año pasado. Y la caída del poder adquisitivo de muchas familias mexicanas pone en riesgo la subsistencia de 300 mil pequeños comercios, de acuerdo con datos del organismo.

El Buen Fin, lo que busca es animar el consumo interno, y por ello, el Gobierno Federal, adelantará 50 por ciento del aguinaldo, y estimula la campaña del Buen Fin con 500 millones de pesos en créditos fiscales a los negocios participantes. Profeco se activa para estar pendiente de que las promociones se cumplan y que no haya ningún tipo de fraude

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Además, recuerda que en abril, alrededor de 10 millones de mexicanos pidieron una prórroga para pagar sus créditos ante los bancos, misma que concluyó en octubre y la mayoría todavía no logra estabilizar su situación económica, algunos incluso caerán en la morosidad. “No hay mucha animosidad al consumo y la gran mayoría no tiene con qué consumir.

Por ello, la recomendación es el consumo responsable, que es ahorita la mejor fórmula de enfrentar el momento, y no ir al consumo artificial, es decir, comprar cosas que sabemos que no vamos a poder pagar”, advierte. Local Canaco pide comprar a negocios registrados en plataforma del Buen Fin

Foto: Mario Alavez | El Sol de México

Sin embargo, confía en que las condiciones del cierre de la frontera en Estados Unidos por la pandemia impulsará el consumo de los productos disponibles en México. Las fábricas locales y la mano de obra nacional será beneficiada.

“Vamos a tener un cierre de año con buen consumo local. En ese sentido, esa es la fortaleza del Buen Fin, que la gente sólo puede comprar las cosas que hay en el país. Y tenemos que unirnos en la prevención, en el sentido de que si me cuido te cuido y si te cuidas me cuidas”, comenta en entrevista.

PROHIBIDO PROHIBIR

El presidente de la ANPEC recuerda que el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se pronunció por la libertad de elección de los consumidores mexicanos. Local Más de 2 mil empresas de Guerrero participarán en Buen Fin

“La libertad de los consumidores es clave para la recuperación. Si no se garantiza esa libertad como un derecho, no hay condiciones para reactivar, por- que el mercado exige esas situaciones. Si nosotros garantizamos eso, vamos a tener un mejor ambiente para las in- versiones, fortalecer los empleos y las actividades económicas y estar en condiciones de encontrar nuevos empleos, paulatinamente”, dijo Romo.

Hace unos meses, los Congresos de esas entidades prohibieron la venta a menores de edad de productos con alto contenido calórico.

En este contexto adverso para el consumo, la ANPEC impulsa la campaña “Prohibido Prohibir”, en relación con el veto de la venta de productos de alta demanda principalmente en Tabasco y Oaxaca, señala Rivera.