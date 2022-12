¿Consulta popular? Musk pregunta a usuarios si debe seguir al frente de Twitter

El magante Elon Musk sigue dando mucho de que hablar como dueño de Twitter, esta vez el director de Tesla publicó una encuesta donde está pidiendo la opinión de los usuarios para tomar una decisión sobre su futuro en la dirección de la red social.

En punto de las 17:20 horas el multimillonario preguntó en su cuenta personal "¿Debo renunciar como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta". Si o No, son las únicas respuestas y hasta las 19:00 horas ha tenido una gran participación de los usuarios.

Hasta el momento en que se publicó esta nota, habían votado 4 millones 357 mil 122 personas, de las cuales el 57.8 por ciento ha votado Si, siga y el 42.2 porciento que No, desea que siga como jefe de la red social.

A falta de 10 hora para que termine la encuesta, el tuit de Musk lleva más de 86 mil Retweets, más de 71 mil Tweets citados y 119 mil Me gusta.

No hay nada que asegure que al terminar la encuesta, y los resultados se inclinen a que deje de ser jefe Twitter, Elon Musk respete la decisión que han tomado los usuarios, ya que anteriormente a declarado que hará cambios, pero estos, o se aplazan o simplemente no lo lleva a cabo.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

El último cambio de política de la compañía fue publicado este domingo, donde Twitter indicó que no permitirá a los usuarios incluir en sus publicaciones enlaces a otras redes sociales.

Los usuarios que incumplan esto por primera vez se enfrentarán a acciones "que van desde solicitar la eliminación de uno o más tuits hasta el bloqueo temporal de la(s) cuenta(s)", dijo Twitter.