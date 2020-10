En cuatro años, refinería de Dos Bocas se pagará sola: Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que la refinería Dos Bocas en Tabasco "se pagará sola en cuatro años" y aseguró que el proyecto de construcción continuará.

"Es una gran infraestructura y el presidente López Obrador tiene un gran acierto. Está siendo muy atacada porque las otras fuerzas políticas en años pasados no la pudieron hacer y porque es en Tabasco".

Tras concluir la visita técnica en la presa Peñitas, la secretaria respondió así ante los cuestionamientos sobre dicho proyecto.

"Una empresa petrolera si no produce, entonces prácticamente no está en el negocio, y este gobierno se ha canalizado en producir petróleo, que es el plan del director general de Petróleos Mexicanos y lo están haciendo bastante bien".

Y agregó, "pero también, producir combustibles, los gobiernos anteriores habían decidido que la empresa petrolera nada más fuera comercializadora, sin meterse a la cuestión de administración, pero las grandes empresas en el mundo producen".

Sobre la polémica entorno a su construcción, Nahle aseguró que los detractores no tienen conocimiento técnico sobre ello por lo que no es un peligro como se ha señalado.

"La refinería se construye en la parte alta a un lado de la Terminal Marítima de Dos Bocas, construida en 1985 y nunca se ha inundado, quienes están polemizando no saben, no tienen conocimiento técnico, hoy estamos muy contentos porque el proyecto avanza de manera satisfactoria".

40 años de no construir una refinería

En entrevista en la presa de Peñitas, la secretaria resaltó la importancia de la refinaría y aseguró que dicho proyecto quedará para las próximas generaciones.

"Dos Bocas es una infraestructura muy importante para dejar un activo para la producción; nosotros tenemos seis refinerías que se hicieron hace 40, 50 y 60 años, que son las que nos están sirviendo en este momento.

Teníamos en México 40 años de no construir una refinería y ahora se está haciendo para que quede para las siguientes generaciones; tenemos hasta el 2050 los combustibles fósiles mantendrán la movilidad en el mundo".

Por otro lado, recordó los sexenios de Fox y Calderón al haber sido épocas en los que más divisas hubo del petróleo.

"Cuando Felipe Calderón lo anunció en Tula Hidalgo nosotros que éramos oposición lo vimos viable aunque no era el lugar indicado, lo que deseábamos es que fuera una realidad el proyecto, pero al final lo canceló, aunque cuando más divisas del petróleo hubo fue en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón".

Crecimiento activo

Nahle también hizo mención sobre la recomendación del Fondo Monetario, sin embargo, señaló que a pesar de ella, el gobierno de AMLO sigue buscando un crecimiento para el país.

"El Fondo Monetario Internacional tiene recomendando a México 40 años que no haga infraestructura, que no crezca, mientras que países como Singapur y la India, que no están con el Fondo Monetario Internacional han tenido un crecimiento muy grande.

Nosotros somos un país libre, soberano y autónomo y este gobierno busca el crecimiento interno, un activo, una obra, los insumos son cien por ciento nacional en Dos Bocas, los trabajadores son del norte y del sur de México".

