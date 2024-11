Condusef llama a realizar compras inteligentes este Buen Fin

“Si el Buen Fin quieres disfrutar solo compras sabias debes realizar”, con esta frase la Condusef alertó a los consumidores de realizar adquisiciones de productos que en realidad necesiten.

El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Ricardo Torres Herrera recomendó que durante este evento comercial que se lleva a cabo del 15 al 18 de noviembre comparar precios antes y durante.

“Se exhorta a valorar las compras a realizar para no caer en una situación económica que más adelante tengan problemas y no ser víctimas de la emoción por las compras que se tienen y no caer en la presión del Buen Fin y las finanzas” sugirió.

Torres Herrera recomendó a los consumidores comparar entre tienda y tienda las compras, aprovechar los meses sin interés con responsabilidad, informarse sobre la garantía del producto, comprar en sitios confiables y pagar puntualmente las deudas.

Así también verificar que las promociones se apliquen de manera correcta cuando se hace la adquisición del producto, verificar que el comprobante especifique si es a meses ya que sino aparece hacer el reclamo correspondiente.

“Hagan compras con con responsabilidad ya que viene Navidad, la cuesta de enero y se deben tener las finanzas sanas de tal forma que se puedan afrontar”.

El delegado abundó que para cualquier queja se cuenta con la página: www.condusef.gob.mx es un chat que esta las 24 horas del día los 365 días de la semana.

Y si necesitan presentar una queja de manera formal acudir a las oficinas de la Condusef Guerrero ubicadas en el primer piso de la plaza Costera 125, en un horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El delegado de la Condusef enfatizó que lo más importante es comprar “bienes de consumo duradero”, comprar de contado, si se compra en línea verificar si el sitio es seguro, revisar la capacidad de pago si se adquiere con tarjeta de crédito.

“Los errores que se comenten durante el Buen Fin son pocos; como el cliente pide su compra a meses sin intereses y la tienda no aplica la promoción a su compra y dicha compra se cobra en una sola exhibición el pago, sino viene detallado en el ticket esa compra no será parcializada” explicó.