Biden planea cancelar oleoducto en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea cancelar el permiso para el proyecto del gasoducto Keystone XL de nueve mil millones a través de una acción ejecutiva en su primer día en el cargo esta semana, informó CBC News, citando fuentes.

Una nota informativa del equipo de transición de Biden circuló ampliamente durante el fin de semana después de que el equipo la compartiera con las partes interesadas de Estados Unidos, Informó la emisora canadiense.

Las palabras "Rescindir el permiso del oleoducto Keystone XL" aparecieron en una lista de acciones ejecutivas probablemente programadas para el primer día de la presidencia de Biden el miércoles, según el informe. Biden, un demócrata, había prometido anteriormente eliminar el permiso presidencial del oleoducto si se convertía en presidente.

El oleoducto Keystone es operado por TC Energy. La compañía no ofreció comentarios inmediatos. El equipo de transición de Biden no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe. Un portavoz del ministro de Recursos Naturales de Canadá, Seamus O'Regan, remitió las consultas a la oficina de Kirsten Hillman, embajadora de Canadá en Washington, que no emitió comentarios.