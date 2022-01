AMDA pide a Sheinbaum no se sume al decreto de autos chocolate

El Presidente Ejecutivo por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, pidió a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a no sumarse a lo solicitud de los beneficios del decreto que promueve la regularización de vehículos usados, mejor conocidos "autos chocolate".

“Hago propicia la ocasión para pedir a la Jefa de Gobierno que no se sume al reclamo de gobernadores que en punto de aparente beneficio social le están requiriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador ser incluidos en los beneficios del decreto que promueve la regularización de vehículos usados", dijo en la videoconferencia de la mandataria capitalina.

Finanzas

“Requerimos el uso de los recursos públicos concurrentes con la inversión privada para contar, en todas las ciudades del país, con sistemas de movilidad integrados cuyo eje sea el transporte público, no podemos aspirar a convertir a nuestro país en el basurero automotriz de Estados Unidos”, agregó.

Esto lo propuso en la conferencia de prensa de esta mañana, tras la firma de un convenio con el Gobierno local.

También le exhortó a Sheinbaum Pardo encabece los esfuerzos para que se cumpla con la reconstrucción del registro público vehicular, pues la Ciudad contribuye con el 16 por ciento de las ventas con los nuevos en el país.

Sheinbaum Pardo respondió que lo van a revisar, pero considera que no es un problema fundamental en la entidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Habría que revisarlo, pero hay que decir que en la Ciudad de México no es un problema tan importante, como es el caso de los estados del norte, quienes están en frontera con Estados Unidos. No lo hemos revisado en particular este caso, pero hay que decir que en realidad no es un problema fundamental, como en otros estados de la República”, declaró.