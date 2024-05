Obispos llaman a salir este domingo a votar con paz y civilidad

Los obispos mexicanos llamaron a la sociedad en general a participar en las elecciones y votar el próximo domingo 2 de junio, para elegir de manera democrática al Presidente de la República, diputados federales y locales, senadores, algunas gubernaturas y cabildos municipales.

A través de un comunicado dieron a conocer que se colocaron carteles en las iglesias para exhortar a pensar cuando se vaya a emitir el voto y hacerlo de manera libre.

“No presionamos para que voten por un partido o una coalición, sino por quien libre y conscientemente decidan. Con esto, no violamos las leyes civiles ni canónicas, no alteramos el Estado laico, no nos aliamos con un color partidista”, se lee en la misiva.

En los carteles y volantes repartidos se señaló que el votar es un derecho y deber ciudadano y realizarlo sin que nadie pretenda quitárselos así como no temer y hacerlo con libertad.

Se sugirió también pensar en lo que es mejor para todos y buscar a quienes estén comprometidos con un México unido, donde se respeten los derechos, se tenga seguridad y justicia para todos.

“¡Vota; así puedes exigir! Elige a los candidatos que te representen de verdad y luego recuérdales que cumplan lo que prometieron. 4. ¡Vota libremente y sin condiciones! Confía en lo que dice nuestra Constitución y no atiendas rumores sin fundamento. Los apoyos y programas sociales son un derecho tuyo y de todos los ciudadanos. ¡Tus derechos están protegidos por la ley y nadie te los puede quitar!”, son dos de los 5 puntos que se mencionaron en los carteles.

En la última sugerencia se exhortó a animar a la demás personas a que acuda a las casillas a votar este 2 de junio sin miedo y con ganas.

En el comunicado se detallaron fechas durante los meses de febrero, marzo, abril, y mayo donde se especificó en cada uno de ellos las actividades que realizaron para hacer conciencia a los ciudadanos de salir a votar y que este proceso electoral se lleve a cabo en paz y transparencia.

“No es tiempo de apatía, indiferencia o abstencionismo. Es tiempo de participación y compromiso. Exhortamos a todos los ciudadanos, especialmente a los jóvenes a informarse, interesarse y tomar sus propias decisiones buscando el bien de la Nación. Igualmente exhortamos a los partidos políticos y candidatos, para que se conduzcan con ética, con altura de miras y que no pierdan de su horizonte de acción el bien común”, precisaba una de las ideas otorgadas a los ciudadanos.