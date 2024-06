"Me veo transformando este estado", afirma Abelina López

La candidata electa y presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez, refrendo su palabra de cumplir con cada uno de los compromisos que pacto con los acapulqueños durante el proceso de campaña electoral, al mismo tiempo con la frase de “Tengo un sueño y en ese sueño me veo transformando este estado”, se destapó para la gubernatura en el 2027.

Minutos después de haber recibido su constancia de mayoría en el Consejo Distrital Electoral 4, la alcaldesa dijo con los más de 166 mil votos a su favor, es la segunda mujer más votada en el país en el pasado proceso electoral del domingo dos de junio.

Lea también: Morena gana en Coyuca de Benítez tras crisis de inseguridad

Parada sobre la batea de una camioneta de su seguridad Abelina López, aseguró que hoy en México la democracia ha avanzado, y agregó tener en claro que esto no es un “cheque en blanco”.

“Lo que dijimos en campaña, no fue un discurso únicamente, estamos ya trabajando en los temas que vienen y en los próximos días vamos a estar en gestiones en la Ciudad de México, reitero mi amor y mi cariño al pueblo, me llena de mucha gratitud y cariño al pueblo y de compromiso y estos, hoy se ve reflejado con la entrega de esta constancia, y agradezco que me hayan ratificado y vamos a cumplir los compromisos”, aseguró.

Argumento que trabajará de manera muy coordinada con la primera mujer presidenta del país, a quien ya esta gestionando tener una reunión de trabajo con la presidenta electa, además habrá coordinación con la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda a la que le agradeció estar siempre atenta de Acapulco.

Elecciones 2024 Elección reconfigura el mapa político de Guerrero

La presidente electa y actual alcaldesa de Acapulco, manifestó que hoy Acapulco sigue en el camino de la transformación, y en los tres próximos años serán consolidados los proyectos que ya se tienen como el tema del agua potable y el saneamiento donde se seguirá enterrando dinero para mejorar las condiciones.

Se consolidara la recuperación de los cruceros porque el turismo es la parte angular de este destino de playa, se contemplara la construcción de los tres nuevos posos raneey para suministrar más de agua potable a la ciudad.

Refirió que este triunfo que la colocó como la asegunda mujer más votada en todo el país, no es de Abelina, este triunfo es de las y los acapulqueños, con mucha humildad reconozco, porque son ustedes los que me han llevado y me han traído a este lugar.