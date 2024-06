Cierran casillas especiales en medio de un dispositivo de seguridad

Con un dispositivo de seguridad fueron cerradas las casillas especiales en Acapulco para llevar a cabo su conteo antes de las 18:00 horas por la falta de boletas lo que provocó molestia entre los votantes y se registro jaloneos y discusiones verbales.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército son los que realizaron recorridos y mantuvieron vigilancia y resguardo del conteo de las boletas.

Elementos de la Guardia Nacional apoyaron a los funcionarios de casillas para llevar a cabo el cierre de las casillas. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

En Acapulco fueron instaladas 13 casillas especiales a lo largo de la zona turística y se distribuyeron mil boletas lo que fue insuficiente para que personas foráneas votaran.

Sin embargo, en las casillas especiales en Acapulco las mil boletas no alcanzaron para los turistas que no pudieron votar porque personas de otras colonias, entre ellos prestadores de servicio de playa, fueron las que acapararon las casillas para votar.

En las casillas especiales que se ubican en el Aeropuerto Internacional de Acapulco se registraron jaloneos entre votantes locales, y lo mismo ocurrió en la que se ubica en la ubicada en la explanada de Universidad Americana de Acapulco, debido a que se acabaron las boletas.

Para emitir su sufragio en las casillas especiales, la gente pernoctó desde la tarde noche del sábado y se generaron largas filas.

Los turistas reclamaron el que no se les haya podido permitir votar en las casillas especiales, cuando son para personas foráneas y se le dio preferencia a los acapulqueños que venían de otras colonias.