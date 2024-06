Candidato del PRI-PAN-PRD pide defender el voto en Chilpancingo

El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán reconoció el profesionalismo con que se manejó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) pero convocó a la ciudadanía a defender el triunfo obtenido el domingo.

En una conferencia en Chilpancingo, el perredista se proclamó como virtual presidente municipal, y dijo que el gobierno que encabezará será el primero de coalición en la historia, y agregó que gobernaría con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Dijo que se encontraba listo para defender su triunfo dentro del marco legal, puesto que el triunfo que obtuvo el domingo se concretó “cuidando las formas” y sin actos incorrectos, como si lo hizo Morena con la compra de votos y la coacción.

También agregó, que el triunfo se debió a que la ciudadanía votó por el candidato y no por el partido político, y en ese sentido dijo que su trabajo en la capital ha sido de más de 30 años.

En su mensaje, señaló que cumplirá todos los compromisos que prometió, y agregó que a partir de este triunfo su gobierno tendrá el reto de unificar a la ciudadanía, dejando de lado las diferencias políticas y restableciendo la paz en el municipio.

El día domingo, una vez concluida la jornada electoral, el candidato perredista se asumió como ganador de la contienda por un amplio margen de siete puntos, por encima de la abanderado de Morena, Jorge Salgado Parra.

La noche del lunes, cerró operaciones el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el cual arrojó una ventaja de mil 300 votos a favor de Alejandro Arcos Catalán.