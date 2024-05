AMLO cancelará sus mañaneras jueves y viernes por este motivo

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, celebró este miércoles la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar sus conferencias diarias hasta pasadas las elecciones del 2 de junio para respetar la veda electoral.



"Es parte que abona al tema de la veda electoral. Me parece correcto que sea así", aseguró en declaraciones a los medios antes de la última sesión general del organismo previa al fin de las campañas oficiales, que concluyen este miércoles.



El pasado viernes, el mandatario anunció que suspendería las 'mañaneras', sus habituales conferencias de prensa, del jueves 30 y viernes 31 de mayo, en línea con el periodo de reflexión que arranca este jueves tras el cierre de campañas.

Elecciones 2024 Pide AMLO no hacer caso al INE por alerta electoral en Chiapas

"Todo, en este momento, abona para que la ciudadanía, que es a la que estamos llamando al voto, tenga estos momentos de razonamiento íntimo, propio", opinó Taddei.



La normativa del INE establece que, durante los tres días previos a los comicios y hasta el cierre de las urnas, el domingo, "queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer" encuestas y propaganda gubernamental.



Taddei explicó que la decisión de López Obrador se tomó desde el Palacio Nacional, pero la relacionó con "todas las medidas cautelares que se fueron tomando" durante la campaña, así como con "recomendaciones" de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Precisamente, el presidente garantizó este miércoles en su última rueda de prensa antes de la veda electoral que habrá elecciones "limpias", "libres" y "con seguridad", en medio de la violencia política que azota al país.



Por otro lado, la presidenta del INE subrayó que, para la jornada electoral, habrá 260 mil agentes "desplegados en territorio nacional".



"Con todos los trabajos que hemos venido haciendo, nos sentimos que dimos hasta el último de nuestros alientos para garantizarle a todos los que van a salir a votar que lo pueden hacer tranquilos", se congratuló.



Sin embargo, reconoció que "en ningún proceso electoral se han instalado el 100 por ciento de casillas electorales", pero no quiso adelantar detalles para las elecciones del próximo domingo porque aún están ejecutándose tareas en el terreno.



"Trabajamos para instalar el 100 por ciento de las casillas electorales y hay unas que ya nos avisan que no van a poder", desgranó.



Aseguró que, en los estados de Michoacán y Chiapas, ya se avisó a la autoridad electoral que "no van a poder" instalarse todos los puntos de votación "por razones diversas", como el "respeto a usos y costumbres".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

También adelantó que todas las entidades federativas de México "ya cuentan con sus boletas y su material".



"Lo que sí nunca vamos a hacer es poner en riesgo la vida de ningún colaborador ni funcionario de casillas", aseveró Taddei.