YouTube prueba los comentarios asociados a un momento del video

La plataforma de vídeo YouTube ha comenzado a probar una nueva función mediante la cual muestra los comentarios asociados a un momento específico del video, de manera que el usuario pueda verlos en tiempo real.

Este nuevo tipo de comentarios forma parte de un experimento, y lo pueden probar un número reducido de usuarios que activen la función 'Timed Beta', como ha informado la plataforma a través de su página de soporte.

YouTube ha explicado que la característica permite "ver comentarios programados para el momento exacto en el que estás viendo un video", una característica similar a los comentarios en la repetición de los videos en directo de la plataforma.

Para activar este experimento, los usuarios de YouTube a través de su aplicación para móviles Android e iOS tienen que acceder a la sección de comentarios de un video, y después pulsar en 'ordenar' y en 'Timed Beta'. "Timed comments" are now in beta for a small group of users on a select number of YouTube videos! ⏱



This feature aims to streamline audience discussion by providing context as to 'what' is being talked about and 'when!'



Por el momento, la función se prueba entre un número reducido de usuarios y la compañía ha afirmado que "considerará lanzarla de forma más amplia según las opiniones" de los probadores.