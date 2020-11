You're Fired: Así reaccionaron los famosos al virtual triunfo de Joe Biden

Luego de la victoria virtual del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de los Estados Unidos, el mundo de Hollywood también reaccionó a los resultados.

Tras darse a conocer la noticia, diversas estrellas reaccionaron a través de sus redes sociales por la victoria de quien será el presidente número 46 de los Estados Unidos.

Cabe señalar que desde la campaña electoral, muchos artistas de élite mostraban su apoyo abierto al candidato demócrata que gobernará en el periodo 2021-2025, destacando su propuesta de resarcir los daños provocados por algunas políticas del presidente Donald Trump.

Hasta ahora, estas son algunas de las cuentas de las estrellas que han reaccionado al virtual triunfo de Joe Biden:

Lady Gaga

Ver esta publicación en Instagram @joebiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga) el 7 de Nov de 2020 a las 9:00 PST

Selena Gomez

Ver esta publicación en Instagram SELENA’S REACTION TO JOE BIDEN WINNING IS THE CUTEST EVER IM CRYING #selenagomez #joebiden Una publicación compartida por Illy (@selsmysoul) el 7 de Nov de 2020 a las 9:15 PST

Alyssa Milano

Please post celebration videos on this thread.



Here is NY right now. Sound up. pic.twitter.com/Nx8wPXlvmQ — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) November 7, 2020

Ricky Martin

Ver esta publicación en Instagram Bye-bye. Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin) el 7 de Nov de 2020 a las 8:48 PST

Miley Cirus

Now THIS is a PARTY IN THE USA! @JoeBiden @KamalaHarris 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/zFKL1ncuSa — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 7, 2020

Mark Rufalo

Trump and Co .thought they had a mandate with their 3mil popular vote LOSS and measly squeak by’s in swing states. We crushed both. Ultra Mandate! 4 years for our Base. https://t.co/BwwmjVXbvi — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 7, 2020

Sacha Baron Cohen

pic.twitter.com/H0UCNgvr2r — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) November 7, 2020

Tom Ellis

pic.twitter.com/GaqkjK7iVQ — tom ellis (@tomellis17) November 7, 2020

Millie Bobby Brown

Cortesía | @milliebobbybrown

Michael Moore

Ver esta publicación en Instagram CONGRATULATIONS FELLOW AMERICANS!! TRUMP DEFEATED!! Now we must defeat that which gave us Trump. Una publicación compartida por Michael Moore (@michaelfmoore) el 7 de Nov de 2020 a las 9:02 PST

Salma Hayek

Cortesía | @salmahayek

Chris Evans

No you didn’t. You lost. https://t.co/M1RQAaF6L8 — Chris Evans (@ChrisEvans) November 7, 2020

Taika Waititi

Bye bye you stupid nitwit douche canoe. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) November 7, 2020

James Gunn

pic.twitter.com/kHGOBYlk2h — James Gunn (@JamesGunn) November 7, 2020

Jon Favreau

