¡Ya falta menos! Crash Bandicoot On the Run llega este 25 de marzo a iOS y Android

Los gamers de todo el mundo están de plácemes al saber que Crash Bandicoot On the Run está a pocos días de llegar a dispositivos Android e iOS, y lo mejor es que será completamente gratis.

La entrega que hace las veces de spin-off ya se esperaba hace tiempo por los fans de la mascota y luego de ser anunciado el año pasado, finalmente sabemos la fecha de su lanzamiento. 📢 BIG ANNOUNCEMENT KLAXON 📢 ... but you all knew this anyway didn't you? 😉 pic.twitter.com/oab2Kht4fc — Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) March 2, 2021

El título se lanzará en iOS y Android el próximo 25 de marzo. Se trata de un endless run diferente, ya que podremos explorar más a fondo cada escenario separado en niveles.

Se podrán visitar cantidad de localizaciones conocidas en la saga y tendremos que luchar contra diversos jefes. Sus programadores prometieron un modo multijugador asincrónico y extras como la construcción de bases.

Su director creativo, Stephen Jarrett, detallaba más sobre esta propuesta. En lugar de tener una carrera sin fin, existirán estas tierras que se pueden explorar, de manera que podrás tomar decisiones y luego a través del camino secreto a la derecha, porque todo aquel fanático sabe que ahí es donde se pueden encontrar artículos especiales. “Queremos que tengas esta sensación de exploración que nunca se ha visto en los corredores”, señaló Jarrett. Official date for Crash Bandicoot: On the Run is 25 March 2021.@CrashOnTheRun@BandicootWorld@CrashyNews@bandicootpage@rCrashBandicoot@CrashBLand@CrashFan00@DailyCBmusic@CrashBan@AsoGirl29#CrashBandicoot#crashontherun#venkygaminghttps://t.co/PwJqfggUiq — venkygaming (@venkygaming) March 2, 2021

¿Ya estás preparado para una elevada dosis de Crash?, sabemos que Crash Bandicoot 4 en PS5, Series X y Switch llegará también este mismo mes.