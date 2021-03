Ya disponible Monster Hunter Rise para Nintendo Switch

El estudio de videojuegos japonés Capcom ha lanzado este viernes Monster Hunter Rise, la nueva entrega de su saga de títulos de acción Monster Hunter, que en esta ocasión está disponible para la consola híbrida Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise es la sexta entrega de la saga de videojuegos de rol de Capcom, que sigue a Monster Hunter: World, lanzado en en enero de 2018 para PS4, Xbox One y PC, y que fue el primero en lanzarse de manera universal.

En esta ocasión, la saga desembarca en la consola híbrida Switch con su nueva entrega, Monster Hunter Rise, en la que hasta cuatro jugadores podrán unirse a la cacería de enormes criaturas en modo local o en línea y después compartir el botín.

Los escenarios y la arquitectura de este videojuego están inspirados en el Japón feudal, con elementos identificativos como los cerezos en flor, las katanas, o dulces nipones como el dango.

La paz de una aldea, Kamura, es amenazada por el avistamiento de un monstruo legendario que podría señalar el regreso de una catástrofe. El protagonista, con ayuda del anciano de la aldea y de sus habitantes, deberá pulir sus habilidades para la caza y salvar al pueblecito de la devastación.

Entre las bestias colosales a las que el jugador debe enfrentarse se encuentran algunas nuevas como el Magnamalo y otras ya conocidas de otras entregas de la serie. Para ello es necesario elegir bien el arsenal de entre todas las armas disponibles: espadas gigantes, lanzas, martillos, ballestas de largo alcance, y más.

Monster Hunter Rise incorpora nuevas funciones de caza, como los hilos de seda del cordóptero, para escalar con mayor facilidad, esquivar ataques en combate e incluso ejecutar técnicas de cordoamarre para reducir a los monstruos salvajes y controlarlos durante un breve periodo de tiempo.

Los jugadores podrán llevar consigo dos tipos diferentes de camaradas en las misiones en solitario, aunque en las de multijugador deberán elegir uno solo: los Canyne, en los que se puede montar; o los Felyne, que apoyan a los cazadores manteniéndolos en forma, mejorando sus atributos y sanando a los aliados en apuros.



Comprar: https://t.co/Rok4sZANGS pic.twitter.com/G8LdaVtSza — Nintendo España (@NintendoES) March 26, 2021

Desde este viernes está disponible el juego completo, en su versión física o digital, así como su Edición Deluxe, que incluye el juego Monster Hunter Rise digital más el contenido descargable disponible.

A finales de abril, se anunciará una actualización gratuita del juego con la inclusión de Chameleos, varios monstruos nuevos, el desbloqueo del límite de RC (Rango cazador) y características relacionadas.