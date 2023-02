Y tú, eres hombre, mujer o... ¿binario? 

Para la comunidad LGBTTTIQ+ el genero binario y también conocido como no binario, se designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, no son hombres o mujeres.

Para Alberto Juarez miembro de la comunidad es no identificarse como hombre o mujer, simplemente un día les gusta una mujer salen con ella, o si les gusta un hombre de igual manera.

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, en el marco de los estudios de género, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad suyo designada no se percibe totalmente masculina o femenina.

Para Josué David Cristo Del Carmen, presidente del comité LGBT de la facultad de medicina de 19 años de edad que es homosexual- binario, las personas no-binarias pueden identificarse como “género fluido (genderfluid), agénero (sin género), género queer, o cualquier identidad que vaya más allá de los géneros binarios”.

Dijo que el ser binario es no quedarse solo como hombre o como mujer, además de ser libre ponerse y sentir lo uno quiera día con día, “amándote y amando a los demás sin etiquetas”.

Guerrero es la entidad que ocupa el cuarto lugar del país con mayor número de personas que se identifican LGBTTTQ+ con más de 186 mil 22 habitantes, sin embargo, el número de personas binarias no se tiene contabilizado.

Josué David dijo que a pesar de no tener un padrón en Acapulco de las no binarias son aproximadamente más de 400.

Él comentó que el ser un homosexual - binario se ha tenido que enfrentar a muchos actos ante la sociedad, actos de discriminación, burlas, no obstante, también ha conseguido la admiración “de muchos”, aplausos, palabras de agradecimiento por promover la igualdad,regalos y entre otras.

Dijo que el ser binario no ha sido fácil puesto que asta las autoridades que promueven los derechos humanos desvalidan lo que es y en especial el lenguaje que promueve para causar empatía, no solo para la comunidad sino para toda la sociedad.

Agregó que su vestir es de pantalón y shorts pero que “la vestimenta solo es una manera de expresar ante los demás, lo que me caracteriza físicamente, y es la impresión que quiero dar. La vestimenta no es una orientación sexual”.

El Día Internacional de la Visibilidad No Binaria se celebra el 14 de julio.