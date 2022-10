Viste de blanco y siembra el miedo en carretera de Costa Chica

Misteriosa mujer que viste de blanco, atosiga por las noches a los chóferes de camionetas urvan que cubren la ruta Acapulco-San Marcos, cuyas apariciones cada vez son más frecuentes.

De acuerdo al testimonio recabados entre algunos trabajadores del volante, esta aparición se le ha visto en el tramo San Pedro Las Playas a las Mesas, entre 3 y 4 de la mañana.

Don Juan, quien cubre la ruta desde la madrugada, platicó su propia experiencia que le tocó vivir cuando circulaba por la carretera federal Acapulco-Marquelia, durante la madrugada.

"Salí de Acapulco a dejar un viaje especial a San Marcos, eran como las 3:00 de la madrugada, cuando al pasar por San Pedro Las Playas, cerca del Bejuco, vi a una mujer vestida de blanco a la orilla de la carretera".

"Le eché la luz alta y la aprecié mejor, era delgada, de pelo largo y estaba parada en la orilla de la carretera, mi primer impulso fue detenerme y preguntarle a dónde se dirigía, porque no es común ver a una mujer sola a esa hora".

Pero cuando disminuí la velocidad de la camioneta, sin razón alguna se me erizo la piel y mi corazón empezó a latir más fuerte, sentí una extraña sensación de miedo, volteé a ver a mis pasajeros, pero iban dormitando y entonces aceleré.

Automovilistas tienen miedo de circulan de noche. / Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco

Nunca supe de quien se trató y no la he vuelto a ver, pero pregunte a mis compañeros y hubo tres que me confirmaron haberla visto, uno a la altura de Las Mesas, otro casi llegando San Pedro el Chico y el tercero por El Bejuco.

Todos coinciden que es una mujer que viste de blanco y que se le ve por la madrugada, aunque nadie ha reportado alguna desaparición y lo que causa extrañeza es que, al pasar cerca de ella, infunde miedo.

Hay también vecinos de los poblados cercanos, que les ha tocado verla a la orilla de la carretera a esta misteriosa mujer de blanco, que sigue apareciendo durante la madrugada sobre la carretera.

Creen que es un espíritu en pena que busca quien la ayude a cruzar al umbral del más allá o que se manifiesta para tratar de comunicarse con alguien, pero en una cosa están de acuerdo que se trata de un fantasma.