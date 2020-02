[Video] ¡Infraganti! Captan a Trump bromeando durante el himno en el Super Bowl

Donald Trump se encuentra una vez más en el ojo del huracán luego de haber sido captado infraganti bromeando y en una actitud poco seria durante la interpretación del himno nacional en el Super Bowl LIV.

La grabación fue realizada por uno de los asistentes a la fiesta del gran tazón en Mar-a-Lago, residencia privada del presidente de Estados Unidos, al sur de Florida.

En el video se ve a Trump gesticulando y haciendo como si dirigiera una orquesta mientras las personas que le rodean, entre ellas su esposa Melania y su hijo menor Barron, cantan el himno con la mano en el corazón.

For someone who claims to be such a patriot (and who attacked NFL players protesting police brutality), it sure doesn’t seem like @realDonaldTrump has a lot of respect for the National Anthem. pic.twitter.com/VrPBx1HXzo — David Cicilline (@davidcicilline) February 3, 2020

Tras viralizarse la actitud del mandatario, éste ha recibido fuertes críticas dado que ha sido el mismo Trump, quien ha señalado a aquellas personas que "se han atrevido" a faltarle al respeto al himno de su país.

Tal fue el caso del jugador de fútbol americano Colin Kaepernich, que en 2016 llamara la atención al sentarse y luego arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Foto: AFP

Posteriormente, otros jugadores se sumaron a la protesta y fue en 2017, en un mitin en Huntsville, Alabama, cuando el presidente sugirió que los dueños de los equipos debían despedir a los jugadores que participaran en algo que estaba "perjudicando el deporte y a los aficionados".

Cabe recordar, que en la edición de este año, Demi Lovato fue la encargada de interpretar el himno nacional.

2010

Demi Lovato: un día voy a cantar el himno en el Super Bowl



Demi 10 años después:#SuperBowl pic.twitter.com/IDPzehzD10 — 🇲🇽𝓛𝓲𝔃𝓫𝓮𝓽𝓱🇲🇽 (@LizTomlinsonHor) February 2, 2020

