Publicar historias en Twitter ya será posible con su nueva función

Realizar alguna publicación por solo 24 horas llegó con Snapchat y posteriormente aplicaciones como Instagram, Facebook y WhatsApp agregaron esta función, siendo Twiiter la única app que no contaba con esta función.

Sin embargo, Twitter, quien nos permite hacer una publicación con cierto número de caracteres, no se pudo resistir y también dejará a sus usuarios publicar mensajes que sólo estarán disponibles 24 horas.

La red social, que nos permite informarnos rápidamente de lo que sucede en el mundo, nombre a la herramienta Fleets.

Los Fleets funcionan de una manera muy similar a las historias de Instagram, ya que aparecen círculos en la parte superior de la aplicación que muestran los tweets que han publicado las personas que sigues en la red social, señaló Kayvon Beykpour, director de producto de Twitter.

Para publicar un Fleet sólo es necesario pulsar sobre el círculo que tiene nuestra imagen de perfil y después escribir un texto o adjuntar una foto o video que se puede personalizar con stickers.

Una vez que el Fleet esté listo, sólo se debe publicar y estará disponible por 24 horas.

We’ve been listening to this feedback and working to create new capabilities that address some of the anxieties that hold people back from talking on Twitter. Today, in Brazil only, we’re starting a test (on Android and iOS) for one of those new capabilities. It’s called Fleets. pic.twitter.com/6MLs8irb0c — Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020

Podrá ser vista por las personas que sigan nuestra cuenta. Kayvon Beykpour dio a conocer que desde marzo los Fleets están disponibles en Brasil y en Italia desde mayo.

Los usuarios de la India pueden disfrutar de los Fleets desde este mes, se espera que poco a poco esta función llegue a los demás países, incluido México.