Ligues por aplicaciones: ¿qué tan seguros son?

El nombre de Simon Leviev es el común denominador en los temas del momento relacionados con citas por aplicaciones, difundido a través de la plataforma de Netflix. ¿Tienes cuenta de Tinder u otra app para el mismo fin?

Acercándose el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, usuarios de redes sociales comentaban y publicaban fotografías del protagonista de El estafador de Tinder, el hombre que se dedicó por años a estafar mujeres seduciéndolas con lujos y palabras de amor, y después pedirles dinero prestado para salir de apuros generados por sus supuestos enemigos.

El documental difunde el testimonio de tres mujeres europeas que fueron víctimas de un hombre atractivo que las conquista con detalles espectaculares para quitarles su dinero y comprometerlas a solicitar préstamos que crecen cada vez más. ¿Te parece conocida la historia? ¿Conoces alguna situación así?

La búsqueda del amor se ha puesto al alcance de tus manos a través de aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono celular, así de fácil: elaboras tu perfil, tus gustos y aficiones, colocas tu foto principal y pones como complemento las que quieras compartir como reflejo de tu vida.

En teoría así debería ser: muestras cómo eres. Pero no todos los usuarios son transparentes como se supone y utilizan la aplicación y la buena intención de quienes buscan formar una pareja, independientemente de los fines de la misma, para engañar y abusar.

En México, se estima que hay más de 32.5 millones de usuarios de plataformas para encontrar una pareja, según The Competitive Ingelligence Unit, The CIU.

Al mismo tiempo que crecen las cifras de personas que son víctimas de fraude, acoso, de robo de identidad, chantaje y estafas emocionales, entre otras faltas.

Tu identidad, es una plataforma especializada en la validación de identidad que advierte sobre la importancia de que los usuarios de este tipo de apps estén protegidos para prevenir cualquier tipo de amenaza, con acciones dirigidas por las empresas que las ofrecen.

Algunas de las medidas que señala Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, coinciden con lo que señala The CIU, sobre las medidas preventivas que deben verificarse antes de hacer contacto con otra persona en la red.

¿Qué debes cuidar antes de hacer “match”?

Aunque lo que veas en el perfil de las personas que te gustan para entablar “algo” debes verificar si la foto –para empezar- es verídica, si hay más de una imagen en el perfil que estás analizando; procura que haya otras redes sociales ligadas al perfil y que este tenga alguna descripción.

Debes ser consciente de que no todo lo que brilla es oro y que una cara atractiva o un entorno interesante de la foto no siempre muestra a quien está manejando ese perfil; también existen los estafadores y es de quienes tienes que alejarte.

Tan solo en Estados Unidos, los fraudes de este tipo en 2020 fueron por 304 millones de dólares, 50% más que en 2019 y, aunque los desarrolladores de las aplicaciones traten de proteger a los usuarios, no está de más que seas riguroso –y un poco selectivo- en tus decisiones y si has visto perfiles sospechosos o sabes de usuarios que no son quienes dicen ser (eso se llama catfishing), los denuncies.

Por si no lo sabías, actualmente hay, al menos, nueve aplicaciones de citas para usuarios de todo el mundo: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn y Badoo, esto significa un universo bastante amplio para quienes buscan conocer a alguien y pasar un buen momento o bien, concretar una relación sentimental. Pero debes ser cuidadoso.

Si conoces a alguien en las apps de ligue, por tu seguridad, evita proporcionar datos de tu ubicación y de información sensible sobre tu familia -como la dirección de tu casa o tu trabajo y el nombre de la escuela de tus hijos-; tampoco comprometas tus datos financieros y no accedas a préstamos ni transferencias de tu dinero (por más urgente que parezca la situación).

Si accedes a conocer en persona a quien te gustó en la aplicación, procura hacerlo en un sitio público que sea seguro para ti, aunque lo más recomendado es que esperes un tiempo para corroborar que tendrás un encuentro con quien dice ser; notifica a personas de confianza sobre tus planes y cuida en todo momento lo que vas a tomar y comer, así como tus artículos personales.

