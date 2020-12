Mujer agradece con 800 tamales al personal médico que la salvó del Covid

Margarita Montañez, una mujer de 73 años que contrajo Covid-19, agradeció al personal médico que la atendió con un delicioso regalo. La señora preparó 800 tamales para regalar al personal que la atendió mientras estuvo hospitalizada.

Margarita estuvo internada 20 días en el hospital Cedars-Sinai, en la zona de Beverly Hills, conectada a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos.

“Ya estaba en un punto para que me desconectaran. Uno tiene la salud y no hay precio”, expresó Margarita Montañez.

FEEL-GOOD STORY: Margarita Montañez spent 20 days at the hospital with COVID (in the ICU and on a ventilator). She promised the doctors and nurses that if she survived she would thank them with delicious tamales. On Thursday, she brought 800 TAMALES to the hospital! #DREXonJACK pic.twitter.com/KFxFYnNy5o — JACK 96.9 Vancouver (@JACK969van) December 21, 2020

Durante cinco días Margarita preparó 500 tamales en su hogar; sin embargo, un día antes de llevarlos al hospital se entero que los empleados del hospital eran 400, por lo que decidió comprar 300 tamales más.

“Los mejores tamales del mundo para los mejores doctores y enfermeras que tenemos aquí en Los Ángeles”, declaró Cindy Montanez, hija de Margarita.