¿Gana millones Erika Buenfil por sus videos en TikTok?

Luego de que varios medios de comunicación como TV Notas asegurara que la actriz Erika Buenfil ganaba millones de pesos por sus videos en TikTok, ella contestó que es totalmente falso.

La revista de espectáculos afirmó que Erika recibía poco más de un millón de pesos y que inclusive algunas marcas estaban interesadas en patrocinarla.

Al respecto, la actriz aclaró dicha información a través de sus redes sociales: “Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño”, refutó.

@sazonandoconlabue ##limonchallange lunes. Juguemos ##fyp. ##desdemicocina ♬ Snake - Lil Keed

De la misma manera, evidenció en su cuenta de Twitter que algunos medios de comunicación continuaron con la difusión de sus supuestas ganancias.

Sin embargo, Buenfil obtuvo el apoyo de sus seguidores quienes expresaron que no importaba si ganaba dinero, pues la seguían por su carisma. “Te amamos”, “Y si los ganaras qué les importa”, “Ya van a empezar los envidiosos”, son algunos de los comentarios que recibió.

Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño pic.twitter.com/IGlYjWzfXh — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 4, 2020

Es de mencionar que Erika se convirtió en la favorita de miles de usuarios de la plataforma de videos, al grado de ser nombrada la reina del TikTok, en la cual ya cuenta con más de 4 millones de seguidores.

Sus videos cómicos han dejado entrever su lado más divertido, lo que para su fortuna le ha traído nuevas ofertas de trabajo.

@sazonandoconlabue ##melassetodas 🤣 reto logrado. ##fyp ##parati. ##adultosentiktok 🙈 ♬ Tag de la Plancha - argoluigi

“Se ha convertido en algo muy divertido para mí sin imaginar lo que estaba pasando. Yo sé que es una aplicación para jóvenes y me daba un miedo horrible, pero dije 'Bueno, qué importa', me doy el permiso y si me critican ya no vuelvo a hacer nada', pero me gustaba jugar y es adictivo también”, compartió la actriz en una entrevista para Quién.

Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas. — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 3, 2020





