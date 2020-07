[Video] "Me das asco", así fue el pleito de Alfredo Adame con Laura Bozzo

Desde hace un tiempo, un rumor corría en torno a las grabaciones del programa “Laura sin censura” y su conductora, la polémica Laura Bozzo tenía una fuerte discusión con Alfredo Adame.

Tiempo después, ha salido a la luz el video que confirma la discusión que tuvieron los dos conductores al grado de que la conductora tuviera que correrlo de la grabación por el pleito. Doble Vía Randonautica: esto debes saber de la nueva app que te "invita" a explorar lugares misteriosos

Adame fue invitado al nuevo programa de Laura Bozzo para hablar sobre el acoso en las redes sociales, el intercambio de ideas comenzó a subir de tono cuando hasta que Adame explotó al asegurar que pediría que “la corrieran del país y que por lo mismo vaya unos años a Santa Martha Acatitla”.

La discusión continuó con señalamientos sobre cosas dichas en el pasado y este la tildó de ignorante: “para mí eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón, y no puedes insultar a una persona…. Tú me das más pena”, expresó.

Finalmente, luego de un intercambio de acusaciones, el conductor le dijo a la peruana que ella le producía asco, la conductora entonces le pidió que se retirara del programa si ese era su sentir. Alfredo Adame, héroe nacional de mil batallas, contra Carlos Trejo, Andrea Legarreta, Laura Zapata y ahora contra Laura Bozzo.

Le hiciste saber lo que muchos pensamos y nadie se había atrevido a decir. pic.twitter.com/fU8Hq0fTQD — HD Harta Definición Podcast (@HdPodcastMx) July 10, 2020

“A mí tú me das asco… me retiro de tu programa porque me das asco”, dijo Alfredo Adame antes de abandonar el foro del programa “Laura sin censura” producido por Magda Rodríguezy que será transmitido por Unicable.

No es la primera vez que el conductor está envuelto en la polémica por discusiones de este tipo, el año pasado te contamos sobre "La pelea del siglo" entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, que solamente quedó en eso...





