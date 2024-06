“Umai Chirakiresu”, el pan chino que está de moda en Acapulco

Por más de seis meses el joven emprendedor Giovani Sabino López Hernández de 24 años ha endulzado el paladar de cientos de acapulqueños con el pan chino al vapor llamado “Umai Chirakiresu” que significa "Delicioso chilaquil".

Son 20 sabores de panes al vapor y colores que desde hace más de seis meses son comercializados en diferentes puntos del puerto de Acapulco, atrás de antes Gran Plaza y en el tianguis de la Zapata, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Dicho emprendimiento lo inició él joven solo quien estudió la licenciatura de Administración de Empresas y después sumó a su novia Itzel Hernández de 23 años, quienes juntos se han posicionado en redes sociales con este delicioso postre, logrando reunir a decenas de personas en largas filas para deleitarse con ese caliente antojo.

“Esta idea surgió porque yo vendía chilaquiles en cajita asiática en la que se sirve el arroz en Japón y ya de ahí surgió la idea de vender sushi, y del sushi empezamos a vender el pan chino”.

Pan chino al vapor llamado “Umai Chirakiresu” que significa "Delicioso chilaquil". /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Esta comida asiática tradicionalmente se rellena de carne, frijol dulce, no obstante, los mexicanos la rellenan de dulce, ellos intentaron venderlo de carne pero los clientes no lo aceptaron.

Los jóvenes emprendedores diariamente venden más de 50 charolas que equivalen alrededor de 300 panes calientitos acompañados con chocolate derretido, y leche condensada. Cada uno tiene un costo de 35 pesos y la charola de 3 en 100, 6 panes chinos por 160 pesos.

Pero la venta china no solo se basa en los “Umai Chirakiresu”, sino que también en productos coreanos como refrescos, cervezas, ramen, pastas, jugos, malteadas, palitos de diferentes sabores entre otros productos importados.

Por el momento a Giovani no le interesa establecerse en un local comercial porque las rentas son muy caras, los locales no todos están en buen estado y teme a no poder pagar.

El pan al vapor de chocolate nutella es el que más prefiere la gente y el de Duvalin los niños, por sus colores atractivos. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

“Apenas empiezo a tener buenas ventas y si agarro un local siento que me voy arrepentir porque están muy caras las rentas”.

Ante la temporada de lluvias, las ventas de los panes de 20 sabores han incrementado siendo el de chocolate nutella el que más prefiere la gente y el de Duvalin los niños por sus colores atractivos.