The Tomorrow War, épica superproducción con Chris Pratt, ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

'The Tomorrow War', la superproducción de ciencia ficción dirigida por Chris McKay ('Batman: La Lego película') y protagonizada por Chris Pratt, salta de Paramount a Amazon Prime Video. La plataforma compra los derechos en todo el mundo de la cinta, que se estrenará en el servicio en streaming el 2 de julio.

En enero de 2021, Amazon anunció que había comprado los derechos de distribución de la cinta de Paramount, cuyo estreno en cines estaba previsto para el 23 de julio, por 200 millones de dólares. Junto al actor de 'Guardianes de la Galaxia' y 'Jurassic World' están Yvonne Strahovski y J.K. Simmons. El guion corre a cargo de Zach Dean ('La huida', '24 horas para vivir'). Doble Vía Angelina Jolie combate fuego y asesinos en el tráiler de Aquellos que desean mi muerte

En 'The Tomorrow War', el mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena letal.

La única esperanza de supervivencia es que los soldados y los ciudadanos del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. Entre los reclutados está el profesor de instituto y padre de familia Dan Forester (Pratt) quien, decidido a salvar el mundo por su hija, se une a una brillante científica (Strahovski) y a su padre (Simmons) en una búsqueda desesperada por reescribir el destino del planeta.

"Estoy muy orgulloso de este reparto y equipo increíbles que han trabajado en circunstancias difíciles para crear una película de acción y ciencia ficción única y original* Algo que es cada vez más raro. [...] fue un sueño hecho realidad y espero que entusiasme también al público este verano", ha declarado Chris McKay en un comunicado.