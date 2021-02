The Legend of Zelda cumple 35 años

The Legend of Zelda, una de las franquicias más queridas de los videojuegos, cumplió 35 años este domingo en un momento agridulce para los eventos multitudinarios por la pandemia y sin grandes anuncios sobre la serie que auguren celebraciones. 💚💛 The Legend of Zelda cumple 3️⃣5️⃣ años 💛💚



Una de las sagas más exitosas de la historia, cuya última entrega, Breath of the Wild, para muchos salvó a Nintendo del olvido; o como olvidar a Ocarina of Time, que es el juego mejor puntuado de la historia.



¿Cuál es tu favorito? pic.twitter.com/nzDnwwDegh — NintenGold (@NintenGold) February 21, 2021

Desarrollado por los veteranos Shigeru Miyamoto y TakashiTezuka, de la desarrolladora y distribuidora japonesa Nintendo, "The Legend of Zelda" se lanzó originalmente en el país de sol naciente el 21de febrero de 1986 para Family Computer Disk System, un periférico para la consola Famicom que se caracterizaba por usar disquetes.

Desde que el título original viera la luz en 1986, la franquicia ha crecido hasta verse compuesta por más de cuarenta títulos de muy diversos géneros que han acumulado unas ventas de más de 120 millones de copiasen todo el mundo, según datos de la plataforma de monitoreo de ventas de videojuegos VG Chartz. Feliz 35º aniversario de The Legend of Zelda 💚💫 pic.twitter.com/JsulDlR2Iv — Elesky 🦋 (@Elesky25) February 21, 2021

Pese a ser una de las series más representativas deNintendo, la compañía no ha preparado, al menos por el momento, ninguna gran celebración por la efeméride, como ocurrió con el 35 aniversario de Super Mario Bros. o el 25 cumpleaños de Pokémon la próxima semana, para la que ya ha adelantado una colaboración con la cantante Katy Perry. Un 21 de febrero de 1986 nació la leyenda más grande de los videojuegos. Hoy, 35 años después, esta sigue más viva que nunca y aún tiene muchas historias que contarnos. ¡Feliz 35 aniversario, The Legend of Zelda! Gracias por tanto✨🎉 #Zelda35th #Zelda35thanniversary pic.twitter.com/WJsT7KSLku — Mundo N (@mundoncomunidad) February 21, 2021

En su Nintendo Direct más reciente, emitido esta misma semana, se anunció una remasterización en alta definición del título "The Legend of Zelda: Skyward Sword", publicado originalmente en 2011 para la consola Wii, con controles adaptados para la híbrida Switch.