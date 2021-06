Temporada 2 de Locke & Key: Fecha de estreno y primeras imágenes de los nuevos capítulos

La temporada 2 de Locke & Key, serie fantástica creada por Carlton Cuse y Meredith Averill, llegará a Netflix en octubre. La plataforma aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento, pero sí ha publicado las primeras imágenes de los episodios.

"¿Qué próximos misterios desvelarán las llaves?", publicó Netflix en Twitter. En una de las fotos se puede ver a Bode (Jackson Robert Scott) con una nueva amiga mirando una casa de muñecas. Doble Vía Revelan la primera imagen de Jensen Ackles como "Soldier Boy" en "The Boys"

Scot (Petrice Jones) parece sorprendido por las palabras de Gabe (Griffin Gluck), mientras que una de las instantáneas está protagonizada por Duncan Locke (Aaron Ashmore) mirando atentamente una de las llaves.

Las fotos parecen sugerir que Nina Locke (Darby Stanchfield) podría tener un nuevo interés amoroso. Por su parte, Eden (Hallea Jones) será amenazada por un personaje desconocido. Los fans también han podido ver a Kinsey (Emilia Jones) caminando sobre el agua, además de otra imagen con Bode y Kinsey. What secrets will the keys unlocke next? Here's your first look at Locke & Key season 2, coming in October! #GeekedWeek pic.twitter.com/CliEjIl42H — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

El servicio de streaming también compartió un video del rodaje de la temporada 2. "Hola chicos, somos la familia Locke desde el set de Locke & Key. Tenemos una gran noticia. Más grande que cuando se descubrió que Gabe era en realidad un demonio. Bien, aquí está. La temporada 2 de Locke & Key se estrenará este octubre. Hay más llaves, más misterio y más alohas en camino", asegura el elenco en el clip.