¿Te atreves? En este balneario ocurren cosas paranormales

El balneario de Teohixtla situado en la ciudad de Tixtla es un bello lugar para disfrutar con la familia, incluso durante las mañanas se ofrecen clases de natación para niños, pero en este lugar nadie permanece de noche porque se desatan encantos y suceden cosas sobrenaturales, que incluso han causado la muerte de personas.

De acuerdo con los oriundos de Tixtla dentro del balneario de Tehuixtla existe un manantial muy generoso que provee suficiente agua para el abasto de las albercas, este se encuentra rodeado por enormes árboles de Sabino que generan en el manantial sombras que se proyectan sobre el agua especialmente por las noches con la luz de la luna.

Las leyendas sobre este lugar indican que hace muchos años un grupo de campesinos que venía del trabajo pasó al manantial con la intención de bañarse antes de ir a casa, lo que ahí encontraron los asombró bellas mujeres semidesnudas jugaban en el agua y al verlos los llamaron a sumarse.

Lee también: ¿Cuál es el origen de la ofrenda para el Día de Muertos?

Los campesinos abrían los ojos por la agradable sorpresa y no tardaron en estar desnudos dentro del agua pero al acercarse a las mujeres estás no se dejaban ver si cara, las abrazaban y cuando finalmente voltearon tenían cara de caballos y otras se estaban descarnando.

Los campesinos salieron de ahí trataron de correr pero sus pies no respondían, después de eso nadie sabe que pasó con ellos.

Miguel Ángel Capilla es un joven que actualmente trabaja en el área administrativa del balneario asegura que de manera personal no le ha tocado ninguna escena natural pero cuida mucho no quedarse cuando ya está oscuro porque sí tiene temor de que algo pudiera pasarle.

Misterioso árbol ha sido testigo de los sucesos. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Señaló que sus compañeros sí han tenido situaciones paranormales todo cuando la noche empieza a caer, por ejemplo dijo que en una ocasión cuando ya todo se habían ido el último que iba a salir observó cómo se encendieron las luces del baño, se armó de valor y fue a revisarlas encontró que las luces estaban prendidas pero las pastillas de donde se apagan no bajó la pastilla para encender y volvió a pagar y hasta entonces los focos se apagaron

En otra ocasión lo que se encendió fue la bomba con que se llenan las albercas cuenta el trabajador que todos el personal se había retirado y solamente su compañero estaba por cerrar la puerta cuando la bomba se encendió por temor decidió ni siquiera acercarse a ver qué ocurría y pensó “la bomba tiene poca gasolina seguramente en un ratito sola se va a apagar”.

Al día siguiente acudieron a revisar la bomba y encontraron que no había salido agua que la bomba no estaba encendida y la gasolina no se había gastado.

Estado Las Catrinas surgen como una caricatura y por crítica social

La misma leyenda establece que las cihuatayotas, son mujeres que atraen a los hombres para asustarlos por arrechos, hay quienes creen que los sabinos son el hogar de estas mujeres místicas o que los árboles cobran vida y se transforman en las bellas mujeres.

Lo cierto es que el parque de día es todo alegría y felicidad pero por la noche nadie se atreve a quedarse en él.

El encanto de las mujeres se ha presentado en varias ocasiones y algunos de los hombres que cayeron en la trampa fueron encontrados al día siguiente tirados y sin poder recordar lo que pasó, otros incluso se localizaron ahogados en la alberca.

“Mi compañera vio a un joven que se lanzaba al agua y ya por la tarde cuando empezaba a caer el sol y no salió nunca se acercó y en el lugar no había nada la vestimenta de este joven era similar a la de uno qué años atrás fue localizado ahogado por ello Se presume que su alma aún pena en este sitio y seguramente por las noches convive con las cihuatayotas,