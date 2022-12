Su "mala suerte" lo llevó al ambulantaje

Asediado por la mala suerte, pues salvó la vida en dos ocasiones, Javier ahora trata de cambiar su suerte y ahora es un consumado vendedor de botanas en la zona Dorada del puerto de Acapulco.

Desde temprano, este personaje instala su puesto ambulante en la banqueta de la costera Miguel Alemán, donde vende garbanzo, pistache, cacahuete, nuez de la India, habas, semillas y camotes de dulce

A pesar que sufre de algunas lesiones en las piernas, pues dice que cuando vivía en la Ciudad de México, trepó a un árbol y cayó de una altura de tres metros.

Me desmaye, sufrí fractura de mis piernas y un brazo, lo que me obligó a guardar cama por espacio de tres meses y ya no quede bien, me quedaron secuelas y ahora rengeo, refiere.

Sin embargo, su pesadilla no terminó aquí, pues cambió de residencia a Coatzacualco, Estado de Veracruz, donde nuevamente la mala suerte lo alcanzó.

Me atropelló un camión y esta vez, me terminó de joder, si estaba mal, quede peor, pero seguí adelante y deje mi empleo de hotelero, ahora vendo botanas.

Afirmó que ahora le va bien, sus ventas son buenas y ya tiene su clientela, que le consumen su mercancía que lleva en una bolsa grande.

-¿Qué es lo que más se vende?

El camote, no piense mal, es el camote de Puebla, que es lo que más me compran, por eso traigo suficiente y bien protegido en su bolsa.

-¿Gusta uno?

No, gracias...

Y, así Javier queda acomodando su mercancía y asegura que se dedicará a vendedor ambulante, "hasta que Dios diga".