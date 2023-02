Son reconocidos tenores gracias a la música sacra [VIDEO]

Escuchar la música sacra durante ceremonias religiosas a los que los llevaba su madre cuando eran niños, fue una de las principales motivaciones que tuvieron los hermanos Roberto y David, para decidir enfocar su careras en la música, tienen rango vocal de tenor, fueron preparados en el Conservatorio Nacional de Música y sus conocimientos vocales, hoy los replican enseñando a niños y jóvenes en Chilpancingo y Acapulco.

Roberto y David Gómez Santos, son oriundos de Chilpancingo y ambos están dedicados al canto, se han presentado con la Filarmónica de Acapulco, con la Orquesta Juvenil del estado de México e incluso con sus coros se presentaron en el máximo escenario del país, el Auditorio Nacional.

En el caso de Roberto que es el mayor de los hermanos, relató que concluyó sus estudios de nivel bachillerato en el colegio de Bachilleres de Acapulco, después cuando ya tenía más de 20 años presentó sus exámenes para ingresar al Conservatorio en el área de guitarra, fue rechazado porque ya estaba grande para esa disciplina, fue cuando le ofrecieron quedarse en otro instrumento como el Contrabajo, pero el optó por el canto.

Cuando terminó su preparación se quedó en el mismo conservatorio trabajando como docente de los nuevos alumnos, después concursó por una beca en la universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos, misma que ganó y fue integrado al proyecto musical de esa universidad, donde su experiencia también lo llevó a convertirse en docente de canto.

“Lamentablemente en México no existen apoyos para las personas con un talento, en mi caso nunca tuve apoyo de nada, todo lo que he hecho lo he logrado con el esfuerzo y trabajo de todos los días, a diferencia de los estados Unidos donde fue notorio que las personas con talentos si son apoyadas”.

Su participación como tenor con la Filarmónica de Tampico quedó inmortalizada en una grabación, pero en su mente señaló que su presentación más importante ha sido con la Filarmónica de Acapulco, que fue de las primeras presentaciones que tuvo hace más de 15 años lego de que ganó un premio al mérito de buen estudiante.

Los hermanos Gómez Santos se presentaron en una nueva faceta como cantautores. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Este fin de semana los hermanos Gómez Santos se presentaron en una nueva faceta como cantautores en un casino de Chilpancingo, su espectáculo fue aplaudido de pie por los asistentes quienes reconocieron el talento de los dos chilpancingueños.

LA MUSICA COMO ANTIDOTO A LA VIOLENCIA

Los tenores quienes fueron entrevistados en su estudio en Chilpancingo, donde ofrecen clases de niños y jóvenes, explicaron que la música podría ser un gran antídoto para la situación de violencia que existe en Guerrero, “imaginen en colonias como la Zapata o Renacimiento de Acapulco que se pudieran instalar escuelas de canto que atiendan a los niños y jóvenes que, al no tener ninguna alternativa de ocupación, terminan incursionando en grupos delincuenciales”.

Destacó que de manera personal tiene un esfuerzo con escuelas en el puerto de Acapulco y Chilpancingo, que si bien son escuelas privadas, en las que se cobra a los alumnos tiene un sistema de becas para los niños de escasos recursos y a quienes demuestran mucho talento.

David comentó que uno de sus alumnos ha logrado un avance tal que fue invitado a presentaciones en Alemania en el viejo continente, y ya ha grabado discos, en los que se incluyen algunas de sus composiciones.

“Aprender a cantar parece difícil y muchos piensan que es sólo un talento, que es un toque de Dios, pero en realidad el cantar se aprende, son técnicas, es dedicación, práctica y muchos esfuerzos, mucha disciplina y cuidado, por lo que cualquier persona puede aprender, cualquier persona puede cantar bien”.

Finalmente, los hermanos expusieron que la música les ha dado muchas satisfacciones, les ha permitido conocer muchos lugares pisar grandes escenarios y acompañarse de otros músicos y cantantes muy talentosos, pero la mayor satisfacción es regresar a Chilpancingo, saludar a sus familiares y cantar en las bohemias con la gente que los estima.