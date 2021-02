Sigue aquí la transmisión del primer Nintendo Direct del año

El nuevo Nintendo Direct tendrá lugar este miércoles 17 de febrero y será a las 16:00 horas del centro de México que se enfocará en juegos algunas novedades de Super Smash Bros. Ultimate y abordará los títulos que llegarán a Nintendo Switch en la primera mitad de 2021.

Desde el primer momento en que fue anunciado el día de ayer, fueron muchos los fans que reaccionaron puesto que hace más de año y medio (530 días para ser exactos) que Nintendo no compartía novedades a través de sus tradicionales Directs.

Tune in 2/17 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 50 minutes of information focused on available games like Super #SmashBrosUltimate and games coming to #NintendoSwitch in the first half of 2021.https://t.co/fbG3hEtD0Q pic.twitter.com/w8J6lbdIkQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2021 Doble Vía Nintendo anuncia un nuevo Direct... 530 días después

El anuncio es importante, ya que llega unos días antes del 35 aniversario de The Legend of Zelda, que se celebrará el 21 de febrero.

Existen muchas expectativas por parte de los fans por ver una celebración de Zelda parecida a la que Nintendo realizó para el 35 aniversario de Super Mario Bros. en 2020.

También, la última ocasión que se supo de una actualización importante sobre The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, fue en septiembre de 2020, por lo que no es descabellado recibir alguna novedad sobre uno de los juegos más esperados.

Nintendo asimismo señaló especialmente que tendríamos información sobre Super Smash Bros. Ultimate, lo que hará que muchos gamers supongan que se tratará del próximo contrincante que llegará al título, después de Sephiroth, de Final Fantasy 07.

