Si tienes un sueño... realízalo

Hola, hoy buscando unos papeles, encontré ésta frase que hice, tal vez, hace más de 30 años. Siempre me ha gustado escribir y casi desde los 4 años, ayudar a quien lo necesita y me lo pide. Siempre pedí ayuda a Diosito, como yo le digo. Claro, al final me preguntan que: ¿Cuánto es? ¿Cuánto te tengo que pagar? Y siempre los recuerdos de mi bisabuela, mi abuela y mi mamá, que me decían: Si cobras, nada de lo que hiciste va a funcionar, y así lo deje, hasta la fecha. Las personas siempre me llevaban cosas hasta para comer y más cosas, y me encanta de que lo que hago, sigue funcionando. Me envió el profesor Héctor Domínguez, un video con el precioso mar, con peces y delfines. Les voy a relatar lo que le escribí, por eso lucho y lo haré todo lo que me quede de vida, y es defender al mar y limpiarlo:

Hola, gracias profesor Héctor, para mí el mar, es lo más maravilloso que hay, ahí no sientes ni siquiera si pesas. Realmente lo disfruto al máximo. El día lunes, fue mi cita mensual en el IMSS (estoy registrada como nadadora de alto rendimiento) Siempre dejo impresionado al médico que me atiende. Me tomó la presión: 120/80 (la misma, que tengo, cuando termino el maratón de los 5 Kms) y me dice que tengo presión de quinceañera, y solo tengo 86 años, que no me enfermo de nada, me dio una gripita hace como 80 años, no tomé medicamentos, soy alérgica a casi todo. Pero les digo que hago más de 2,500 ejercicios casi diario y las veces que voy al mar a entrenar, me encanta disfrutarlo al máximo. Ya que no hay otro ejercicio, donde se usen los 5 sentidos que tenemos. También les digo, que mi bisabuela, abuela y mi mamá, me enseñaron a usar al máximo mi cerebro, para que él mandara también al máximo a mi cuerpo. Que de lo que tenía que pesar, siempre fueran dos kilos menos, para no molestar a mi hígado. Así, por eso estoy como estoy. Como mi cerebro quiere.

Hace ya 28 años que me caí de cabeza y me la rompí, y como la anestesia no me hace, no me operaron y ahí sigue rota y la acompañan mis 3 últimas vértebras, que andan por donde se les pega la gana. A los 58 años, después de entrenar muy fuerte con el profesor Joaquín de la Peña, qepd, empecé a competir. Ahorita, soy la nadadora con más récords en la república mexicana, con pena, pero Héctor Astudillo, me la pidió la placa para verla y nunca me la devolvió, también tengo 20 años sin mi Beca deportiva, que me la quitó Zeferino Torreblanca a los 15 días de su mandato.

Así, seguiré ayudando, es mi destino y mi promesa.