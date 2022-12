“Para nosotros ser panadero ya no es negocio”, dijo José Guadalupe Felipe Hernández al saber que a partir de este lunes otra vez le incrementan hasta en 2 mil a 3 mil pesos a los insumos que utiliza para la elaboración del pan.

A partir de este lunes, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, informó que la industria panificadora tendrá un aumento a sus costos que son harina, trigo así como el gas.

El panadero, José Guadalupe Felipe Hernández, reveló que ya le llegó la notificación de sus proveedores de que a partir de este lunes aumentará el precio de “todo” que son harina, manteca, azúcar, huevo, mantequilla y todo lo que se utiliza para elaborar el pan y el bolillo.

Sin embargo, don Felipe éste año ya incrementó dos veces al precio del pan y si lo hace otra vez a pesar de que éste lunes le aumentan a los insumos, sus clientes ya no le compararán y sus ventas caerán.

“Ya me llegó la notificación de que le van a subir de 2 mil a 3 mil pesos a los insumos para preparar el pan. En este pedido que me va a llegar ya le subió el precio, ya para nosotros ser panadero ya no es negocio esto, ya me subió todo”, señaló.

Insumos cada vez son más caros. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

De cinco promotores que el compra a cuatro de ellos ya le subieron el precio a sus productos que compra para elaborar el pan y entrando el año sube otra vez más.

“Si le subo se pasan los clientes para otras panaderías, y se me caen las ventas si así disminuyo, tengo pocas ventas y la gente se queja cuando le subo al pan pero no saben que está subiendo todo para elaborarlo”.

El costo del pan chilapeño que vende don José Guadalupe tiene un costo de 7 pesos, panque de naranja y manjar a 10 pesos, el Pan grande va desde los 35 a 45 pesos.

Dice que éste año le subió dos veces al precio de éste producto de la canasta básica y la clientela busca lo barato, sin embargo en esta panadería su propietario ofrece calidad y pan tradicional.