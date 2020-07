Tec Guadalajara desarrolla pruebas rápidas para detección de Covid-19

Un equipo de especialistas del Tec Guadalajara desarrollan pruebas rápidas con técnica PCR para detectar Covid-19 a un menor costo que serán entregadas al Gobierno de Jalisco.

Los investigadores esperan tener lista la prueba el próximo 31 de julio. “Entregaremos los resultados a la SICyT y damos a conocer el progreso y estado final del resultado experimental… Queremos desarrollar un kit, que tenga todos esos niveles de sensibilidad; las características que tendrá podría facilitar la realización de pruebas en las áreas desprotegidas o de difícil acceso”, explicaron Diego Eloyr Navarro López y Edgar René López, profesores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) del Campus Guadalajara y quienes son los líderes de la investigación.

“Actualmente hay varias pruebas que son rápidas; sin embargo, tienen áreas de oportunidad, en las cuales buscamos aportar valor agregado… El tiempo para diagnóstico calculamos que será alrededor de los 30 a 45 minutos, que es bastante bueno para la cuestión exploratoria”, refirió Navarro.

Los investigadores detallaron que esperan a su vez optimizar el costo un poco más del 50% en comparación con las pruebas actuales. Una prueba de PCR está actualmente entre cuatro mil y cinco mil 500 pesos. “La que queremos desarrollar a lo mucho estará en mil 500 pesos”, indicó el académico.

Es un equipo interdisciplinario de 6 especialistas del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que trabajan en la creación de una prueba rápida, de fácil interpretación y menor costo para detectar el Covid-19, como parte del proyecto "Desarrollo de un agente de diagnóstico rápido, sensible, estable y de fácil interpretación de Covid-19".

Foto: Roberto Hernández

El proyecto se efectúa con fondos otorgados por el Gobierno de Jalisco, a través de su Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y COECYTJAL.

Expusieron que la idea nace a partir de las necesidades en la región de generar un agente de diagnóstico de pruebas Covid-19 con un menor costo y con una interpretación ágil y rápida: podrá realizarse en menos de 1 hora y su costo podría ser menos de la mitad del costo promedio.

Las áreas de oportunidad de las pruebas de diagnóstico que cubrirán son:costo más bajo,facilidad de transporte,rápidez,rápida interpretación y tiempo de detección.

“Las técnicas que actualmente se manejan como las estandarizadas, que son más específicas y tienen ese nivel de sensibilidad para detectar el virus, son las técnicas de PCR. Pero tienen el problema de que no son muy sencillas de interpretar, ni ejecutar y el costo es elevado”, agregó Navarro López.

Édgar René López explicó que el proceso de nanopartículas que desarrollan es ecologista; no utilizan agentes tóxicos y no requieren de altas temperaturas. “Estoy en la parte de nanotecnología; me encargo de desarrollar todo lo que se va a ensamblar, en este caso la prueba… y posteriormente mis compañeros que son del Área Clínica determinan los procedimientos para definir cómo hacer las pruebas”.

“Buscamos que la prueba sea lo más fácil técnicamente de realizar para las personas y que se pueda hacer en cualquier lado, a diferencia de otras”, señaló Édgar René López.

Con esta tecnología, precisó Navarro, “el Gobierno de Jalisco podría impactar a pequeñas comunidades para llegar a esas zonas… Todo esto sin la necesidad de generar costos elevados, como traslado de personal y de los equipos especializados para realizar las pruebas”.

Destacó que buscan que el agente de diagnóstico sea técnicamente sencillo de interpretar, con un simple cambio de coloración, para determinar si son muestras positivas o negativas.

En la Central de Abasto ya se aplican pruebas gratuitas / Foto: Cuartoscuro

" Esto a través de microplacas para generar las mezclas de reacción y en donde se realizan los diagnósticos del cambio de color de rosa a amarillo”, citó el experto.

“Buscamos que la prueba sea lo más fácil técnicamente de realizar para las personas y que se pueda hacer en cualquier lado”, añadió Diego Nararro.

Agradecieron al Gobierno de Jalisco, que a través de la Secretaría Innovación de Ciencia y Tecnología (SICYT), por el apoyo económico para desarrollar el proyecto.

Esto permitirá, agregaron aportar el conocimiento a esta innovación tecnológica que "estamos desarrollando en el Tec para impulsar las acciones que realizan las autoridades durante la pandemia”.