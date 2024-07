Mucha fatiga, dolor y sangrados, síntomas de contagio de dengue

Un intenso dolor de cabeza, fiebre y vómito, fueron los primeros síntomas que Derek sintió antes de que le diagnosticaran el contagio de dengue hemorrágico, antes de ir al médico decidió descansar en su casa creyendo que sólo tenía un golpe de calor, tras confirmarle el cuadro de dengue pasó un mes antes de que regresara a su actividad normal, pues sus plaquetas descendieron hasta 18 mil por microlitro de sangre en circulación cuando lo normal es 150 mil.

Un pequeño sangrado de la nariz al día siguiente fue la primer señal de alerta que ocasionó que su madre lo acompañara a consulta con el médico, donde de inmediato le recomendaron ir a un hospital porque el sangrado indicaba que sus plaquetas estaban descendiendo de manera peligrosa.

El joven de 18 años fue internado en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo y ahí permaneció por cuatro días en reposo total porque cada movimiento le significaba un riesgo más para su salud.

“No me puedo quejar de la atención, fue digna y eficiente”, aseguró el joven de los días que pasó internado en el ISSSTE y donde fue dado de alta sólo hasta que sus plaquetas empezaron a subir lo que indicaba que el dengue ya había cedido.

“Me dijeron que saliendo de eso tenía que quedarme igual en reposo cuando ya se me estaban subiendo las plaquetas para que no volviera a caer".

Despúes del dengue

Derek Tenoch Miranda Espíritu refirió que tras haber permanecido cuatro días internado en el hospital después permaneció otras dos semanas en reposo y fue hasta un mes después cuando pudo regresar a su actividad normal con el grupo de música y baile regional.

“Me sentía muy triste porque no podía ver ni a mis amigos, a mi novia, ni a mis familiares, no me podían ir a visitar ni podía hacer movimientos bruscos, no podía hacer lo que me gustaba que era ir a la danza, tuve que dejarlo por un buen rato".

Explicó que dos semanas después de tener la crisis del dengue aún sentía mucho cansancio, se le dificultaba subir escaleras y sentía su cuerpo muy pesado, a pesar de ello tuvo que regresar a la escuela a realizar todos los trabajos atrasados y ponerse al corriente en las actividades escolares en el Colegio de Bachilleres.

En su cuerpo indicó que hubo muchas reacciones raras, por ejemplo cualquier olor que percibía lo asociaba con la medicina, y eso era muy grotesco, los sabores también se sentían como si hubieras tenido en la boca una moneda.