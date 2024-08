La neurosis, enfermedad que daña al paciente y su familia

Solo al acudir a un grupo de auto ayuda, Baltazar supo que padecía de neurosis y conoció personas que igual que él la sufren y en conjunto han encontrado la forma de trabajar para poder contener los efectos dañinos de su padecimiento, “Neuróticos Anónimos ha sido para mi una isla en este mar de soledad, de angustia y desesperación”.

La neurosis, dijo, es una enfermedad sutil que afecta no sólo a quien la padece sino también a la familia y amigos cercanos; es un trastorno emocional negativo prolongado que se caracteriza por ansiedad, nervios y angustia en exceso.

Asimismo, a pesar de ser indolora y, aparentemente sin ningún efecta en la salud, la neurosis afecta la calidad de vida de quienes la padecen por “la basura” que llevan en la cabeza, que les impide progresar tranquilamente en las diferentes actividades, señalaron integrantes de Neuróticos Anónimos del Grupo Ampliación, que se localiza en la calle Calle SCT entre Abasolo y 5 de Mayo, muy cerca de los arcos de la Rufo Figueroa.

En este sitio sesionan hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común, que es la Neurosis.

Agregaron que los jóvenes no sufren de este padecimiento, más bien son víctimas, razón por la cual es necesario que también acudan a platicas porque la neurosis es una enfermedad “muy sutil”.

Pareciera que la neurosis no afecta, sin embargo sí hay “angustia, problemas sexuales, problemas en el matrimonio y eso lo descubrí”, señaló uno de los integrantes del Grupo Ampliación de Neuróticos Anónimos.

Para quienes acuden a los centros de ayuda de neuróticos anónimos, sin saber que padecen esta enfermedad comienzan a identificarse al escuchar los testimonios que ahí se vierten, pues además muchas veces es necesario también ser escuchado, aseguran.

Otro integrante de esta agrupación de autoayuda comentó: “yo sufría, tuve problemas en mi matrimonio, con mi mujer, con mis hijos, yo no sabía cómo llevar mis cosas, llegué aparentemente bien, pero por dentro me fui descubriendo, conforme fui acudiendo a las pláticas, llegué a la conclusión de que yo también sufro de eso y no me doy cuenta”.

Otro de los testimonios, señala que con la terapia fueron descubriendo los síntomas de esta enfermedad, y que a decir de quienes acuden a estos centros, no hay un diagnóstico profesional, pero si un reconocimiento con los síntomas de la enfermedad. “Yo llegue en una situación familiar muy fuerte, la enfermedad de un familiar muy cercano, y el grupo me ayudo a poder superar, estar cercana a la familia, contribuir a ese hecho que para nosotros fue muy lamentable la situación”, indicó.

La neurosis, agregaron, es psicosomática y provoca dolores de cabeza, de espalda, cintura, así como dolores en la garganta, lo que causa un deterioro en la calidad de vida de quienes lo padecen, “era un anciano hace años, un anciano joven”, expresó.

El término neurosis, fue propuesto por el médico escocés William Cullen en 1769 en referencia a los trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema nervioso. En psicología clínica, se usa para designar trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral adecuado de las personas. El término “neurosis” fue abandonado por la psicología científica y la psiquiatría, sustituyéndose por el de “trastorno” o “trastorno de ansiedad”.