Científicos hallan posible causa de muerte de cuna; no es por la posición al dormir

Un equipo de investigadores de Australia identificó un marcador bioquímico en la sangre que podría ayudar a detectar la conocida como muerte de cuna en los recién nacidos.

El estudio señala que los bebés que murieron del Síndrome de muerte infantil súbita (SMSL), tenían niveles más bajos de una enzima llamada butirilcolinesterasa (BChE) poco después del nacimiento.

De acuerdo con la investigación, la enzima BChE juega un papel importante en la vía de activación del cerebro, y los niveles bajos reducirían la capacidad de un bebé dormido para despertarse o responder a su entorno.

Este descubrimiento permitirá no solo ofrecer un esperanza para los futuros padres, sino también para responder las muertes ocurridas en el pasado, así lo consideró la doctora Carmel Harrington, del Hospital Pediátrico de Westmead, en Australia.

"Un bebé aparentemente sano que se duerme y no se despierta es la pesadilla de todos los padres y hasta ahora no había manera de saber qué bebé sucumbiría", dijo Harrington.

"Pero ese ya no es el caso. Hemos encontrado el primer marcador que indica vulnerabilidad antes de la muerte".

Los investigadores usaron gotas de sangre seca de bebés, tomadas después de nacer, como parte de un programa de identificación de recién nacidos en Australia.

Expertos compararon los niveles de la enzima en un total de 722 bebés, de los cuales 26 murieron por el síndrome de muerte súbita del lactante, 41 por otras causas y 655 viven.

El hecho de que los niveles de la enzima fueran mucho más bajos en los bebés que murieron sugiere que eran más vulnerables a la disfunción del sistema nervioso autónomo, que controla las funciones inconscientes e involuntarias del cuerpo, dijeron los investigadores.

La Red de Hospitales de Infantes de Sídney, Australia, calificó el descubrimiento como "un avance pionero en el mundo".

El hecho de no despertarse cuando es apropiado "ha sido considerado durante mucho tiempo un componente clave de la vulnerabilidad de un bebé", dijo el equipo de investigación en eBio Medicine de The Lancet.

"Es necesario realizar más investigaciones con urgencia" para determinar si la medición rutinaria de la BChE podría potencialmente ayudar a prevenir futuras muertes por SMSL, dijeron los investigadores.

¿Qué es la Muerte de Cuna?

El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) es un síndrome que provoca la muerte repentina e inexplicable de un niño menor de un año comúnmente durante el sueño "que no puede ser explicado clínicamente por una autopsia, ni por un análisis del sitio donde ocurre", afirma José Fernando Peña Ortega, investigador del Departamento de Neurobiología del Desarrollo y Neurofisiología, del Instituto de Neurobiología (INb) de la UNAM.

Estudios han establecido algunos factores de riesgo, siendo el más importante, la posición del niño al dormir.

“Si bien no se conoce exactamente cuáles son las causas, hoy sabemos que está asociado a la incapacidad de los bebés para reaccionar ante la hipoxia (falta de oxígeno)”, explicó el investigador.