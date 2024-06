Desinformación y falta de empatía impiden donación de sangre

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en coordinación con el Instituto Estatal de Cancerología iniciaron la Primera Campaña Universitaria de Donación de Sangre y de sensibilización a fin de que la población pueda ser un donante voluntario para salvar vidas.

Los factores de poder donar son la falta de empatía y desinformación reveló la jefa de responsabilidad social universitaria Marisol Dirzo López al señalar que muchas personas no se han enfrentado en esa situación y prefieren venderla.

“El Principal factor para no donar es la desinformación porque las personas piensan que pierden vida, suben de peso, se van a descompensar, pero no, la sangre es un tejido que se regenera con una buena alimentación, hidratación, no es perder, es ganar valores y la satisfacción de saber que por un donante tres enfermos son los que se benefician”, destacó.

En el marco del Día Mundial de Sangre celebrado el 14 de junio, este día acudieron 80 alumnos de la facultad de enfermería de la máxima casa de estudios y de la Universidad Hipócrates, para realizarse el estudio y saber si es apto para la donación de sangre.

Dirzo López refirió en que en próximos días acudirán con estudiantes de las facultades de odontología, psicológica, medicina, y derecho de ambas universidades.

Por su parte, la responsable Sanitaria del banco de sangre del IECAN Kora Heziquio Calderón informó que solo reciben el 50 por ciento de donaciones de lo que ellos requieren.

Día Mundial de Sangre celebrado el 14 de junio por estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“El donar sangre es una problemática a nivel social muy difícil de enfrentar solo acuden a donar 500 personas al año y nosotros requerimos de un aproximado de 900”.

Reiteró que dicha acción social es por la falta empatía y la difusión de la información sobre la importancia de la donación.

Agregó que el IECAN requiere un donante cada 8 horas, al día 3, por semana 21 personas y al mes alrededor de 84.

Para poder donar se deben cumplir estos requisitos: identificación oficial vigente en original con fotografía (INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional o pasaporte), pesar mínimo 50 kilos y máximo 110, medir más de 150 cm, tener un rango de edad entre 18 a 65 años.

Así como no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas, no haber tomado ácido acetilsalicilico (aspirina, alka-seltzer. excedrin), naproxeno, diclofenaco, ni antibióticos en los últimos 7 días.