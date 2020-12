Crea UNAM andamios moleculares regeneradores de huesos y tejidos

Científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM producen pequeños andamios moleculares capaces de regenerar huesos y tejidos del organismo humano.

Estas pequeñas estructuras hechas de colágeno, hueso de bovino o biopolímeros son biomateriales de tercera generación que se insertan en pacientes de manera experimental.

María Cristina Piña Barba, investigadora del IIM explica en un artículo de Gaceta UNAM que la ingeniería de tejidos, también conocida como medicina regenerativa o terapia celular, es la rama de la bioingeniería que emplea la combinación de células, métodos de ciencia e ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas.

Dichos andamios están diseñados para estar en contacto con tejidos vivos, es decir, son biocompatibles, estables químicamente (no tienen que degradarse con el paso del tiempo), resistentes mecánicamente (no deben fracturarse) y no tóxicos (no tiene que dañar otras partes del cuerpo), añade la experta.

Actualmente, Piña Barba y su equipo de colaboradores elaboran “esponjas de colágeno” provenientes de hueso de bovino para sustituir hígado, vías biliares, vías urinarias, piel y para uso como andamios celulares.