¿Sabes qué hacer ante una tormenta eléctrica?

Las tormentas eléctricas son descargas violentas de electricidad atmosférica, que se representan con rayos o chispas, y emiten un resplandor breve o relámpago (luz) acompañado por un trueno (sonido).

El secretario de Proteccion Civil de Guerrero Roberto Arroyo Arroyo Matus reveló que estas ocurren entre los meses de mayo y octubre, y pueden durar alrededor de dos horas.

“Son acompañadas a una tormenta severa con lluvias intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, rayos, inundaciones repentinas e incluso tornados”.

Explicó que las complicaciones que pueden generarse por los rayos son: la muerte, parálisis, quemaduras, dolor de cabeza intenso, pérdida de memoria y audición, cortes de energía eléctrica, muerte del ganado y desprendimientos de las estructuras endebles.

Recomendó que durante la tormenta evitar lugares altos como cerros o montañas, apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal.

No permanecer en grandes espacios abiertos, no refugiarse debajo de los árboles, si tu vehículo está con el motor pagado, y las ventanas cerradas, es un buen lugar para permanecer ahí, sin embargo, si tiene una antena metálica no es recomendable.

Mencionó que los mayores impactos ocurren durante las tardes y noches de verano y las lluvias intensas de las tormentas eléctricas pueden ocasionar inundaciones y vientos potentes capaces de dañar viviendas y derribar árboles y postes, lo cual provoca apagones generalizados.

Arroyo Matus recomendó que uno de los mejores lugares para protegerse en casa es una cama con base de madera y evitar el contacto con agua.

Sugirió que antes de la tormenta se debe identificar nubes oscuras e imponentes, reconocer rayos y truenos distantes y refugiarse en el interior de un edificio o en una vivienda así como también proteger a los animales de campo y de compañía.

La terapeuta Jenmi García informó que las tormentas pueden tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y bienestar psicológico.

“Los efectos varían desde el aumento de la ansiedad y el estrés hasta sentimientos de aislamiento y melancolía, algunas personas pueden tener un efecto relajante”.