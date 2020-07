Revelan que "Velma" de Scooby-Doo es lesbiana

Una de las caricaturas que más ha marcado la infancia de generaciones es Scooby-Doo, el perro gigante que acompañaba a un grupo de cuatro amigos que se encargaba de resolver misterios que rondaban o había en determinado lugar.

A 18 años de distancia del estreno de la primer película Live Action de la caricatura, el director James Gunn ha revelado que el personaje de Velima, identificable por su suéter cuello de tortuga color naranja, fue desarrollada en el guion bajo la idea que era lesbiana. I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ — James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020

El director reveló que el personaje siempre fue concebido como “explícitamente gay”. El director también reveló que la idea original de la película era que su audiencia fuera de todas las edades, siendo un poco más atrevida a lo que terminó siendo.

A su vez, Tony Cervone, productor de la serie animada “Scooby-Doo! Mystery Incorporated”, aseguró que también Velma Dinkley fue pensada como una mujer lesbiana, al tiempo que puso a la carismática personaje frente a una bandera LGBTQ+.