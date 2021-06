Revelan más detalles de la temporada 7 de Fortnite

Como es habitual ya en la industria, Fortnite prepara ya la nueva temporada para el battle royale. Por ahora no se sabe mucho, pero algunos streamers se han encontrado con algunos mensajes “raros”.

La séptima temporada de hecho, reveló un teaser cerca de la media noche de este martes, donde muestra la temática y hasta dos nuevos personajes que serán incluidos como Skins. Doble Vía Vuelve el E3: Fechas de las conferencias de la edición digital de 2021

Un streamer se sorprendió que durante su transmisión, los mensajes y flashes de pantalla comenzaron a aparecer, como si fueran mensajes en códigos binarios y un mensaje de que “Están llegando”.

~5 Hours ago, Lachlan went live with a stream SPONSORED by Epic Games. During this stream coordinates were showing up on stream and even little videos would pop up, such as the one in this tweet. pic.twitter.com/yLJrwCxVzS — iFireMonkey (@iFireMonkey) June 4, 2021 Some more clips of the on-screen teasers pic.twitter.com/vDECRcuSPn — iFireMonkey (@iFireMonkey) June 4, 2021

Nuevos personajes

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales, Epic Games reveló también las dos nuevas skins oficiales que estarán disponible en el futuro cercano de Fortnite, y los dos son de los más esperados por los jugadores. No tenemos mucho tiempo.



¡Únete ya a la batalla en el Capítulo 2 - Temporada 7 de Fortnite! pic.twitter.com/QMwmQk43k2 — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) June 8, 2021

Así, con Superman ya en como skin para usarse… podría haber una lucha entre la Liga de la Justicia vs Avengers, considerando también que puedan unirse para combatir a la amenaza de la nave extraterrestre.