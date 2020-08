Restaurantes atraen a comensales con espacios verdes

Después del cierre al que los restaurantes estuvieron obligados por las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19, ahora se enfrentan a una nueva problemática y es el regreso de los comensales.

Tras unos meses, los negocios de este giro reanudaron sus actividades con restricciones de aforo, readaptación de sus espacios para promover la sana distancia y nuevas normas de higiene. Pese a dichas medidas, la realidad es que el retorno de los clientes se presenta como un reto.

Daniel Gómez-Bilbao, paisajista y director general de Huatan, una firma de arquitectura de paisaje, aseguró en entrevista con El Sol de México que una de las estrategias que los restaurantes pueden adoptar es el reinventar sus áreas tradicionales de comida con más espacios verdes sustentables. De esta forma, los comensales conectarían con la naturaleza después de un largo confinamiento.

“Hay una necesidad innata de los seres humanos que es la de estar siempre en contacto con la naturaleza. Para mí esta época de pandemia privó al ser humano de dos cosas que son básicas. La primera es el contacto con otros seres humanos, es decir, la socialización; y la segunda es el estar a lado de la naturaleza”, dijo Bilbao.

“La naturaleza nos da tranquilidad, nos quita estrés, en épocas anteriores nos servía de resguardo, vivíamos en los árboles, en las cuevas. Entonces la naturaleza para nosotros siempre ha sido algo importante que da seguridad y tranquilidad”, explicó el paisajista mexicano.

Por ello, reiteró que los restaurantes, así como otros establecimientos de este sector pueden acercarse a las personas creando espacios amigables y armónicos en donde sea posible contemplar la vegetación y complementar la experiencia gastronómica del comensal.

La naturaleza dentro de los lugares ayuda a regresar a la "normalidad" tras el confinamiento

“Hoy en día muchos establecimientos tienen jardines artificiales buscando generar las sensaciones que otorga la naturaleza, pero después se dieron cuenta que no causaba el mismo efecto, por el contrario, que los restaurantes y las terrazas al aire libre, cuando estaban rodeadas de vegetación, lograban tener una conexión y para los clientes era más repetitivo regresar”, aseveró Daniel.

“Para mí no hay punto de comparación entre las plantas artificiales y las vivas, no diría que tienen una rivalidad porque no existe ninguna. La naturaleza transmite tranquilidad, reduce el estrés”, aseguró.

Bajo esta perspectiva, recientemente Huatan y el grupo restaurantero Carolo establecieron lazos de colaboración para que los paisajistas inyectaran una nueva atmósfera a diversos restaurantes del grupo y así lograr una fusión que diera como resultado experiencias gastronómicas verdes, únicas para sus visitantes.

“Grupo Carolo se fija en nosotros por la profesionalización de la jardinería, es decir, el elemento primario es la planta, pero se debe realizar una selección de qué plantas poner, en dónde ponerlas, todo esto para que las plantas generen abundancia”, compartió el director de Huatan.

Un caso emblemático es el trabajo que la firma arquitectónica realizó en el restaurante La Popular, en el que decidieron incorporar a la naturaleza para promover la sana distancia con la ayuda de jardines verticales para separar a los comensales.

Con la ayuda de Huatan, según explicó Daniel, se elige la paleta vegetal adecuada para cada espacio con la finalidad de que, por una parte, el mantenimiento de las plantas sea fácil y económico y, por otro lado, que el comensal se vea rodeado de la naturaleza, paz, bienestar y tranquilidad y asegure su retorno al lugar.

César de la Parra, chef ejecutivo de Grupo Carolo, recalcó que “el hecho de que en nuestros restaurantes también se respiran aromas frescos provenientes de la vegetación con la que contamos, nos permite ofrecer ambientes armoniosos que inducen a los comensales gozar su estancia mientras degustan de platillos selectos e incluso a permanecer más tiempo disfrutando de alguna bebida”.









