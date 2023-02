Respeto para todas las especies

Hola, por fin pude llevar a unas niñas y a sus novatos papás, muy temprano al mar, cosa que se les hace raro, pero a mí me encanta que cuando sale el sol, ya estamos adentro del mar, pegados a las rocas, que me apena, que por el exceso de aceites o bloqueadores, que se ponen para entrar al mar, esa grasa se les quita y queda pegada en las rocas, por eso, ya casi no se ven ni caracolitos, los ostiones pequeños y los erizos mucho menos. Les pedí a los papás que se metieran aunque sea con chalecos. Yo llevé por protección un gran espagueti, que me los compra mi hija en León, Gto. Ésos no raspan y son muy seguros, también una boya de seguridad. Los papás no podían creer la cantidad de peces que nos seguían, ya que les pedí llevarán bolillos para darles. Vimos varios peces sapos de varios colores y muchos pececillos, también vimos a una mantarraya, porque claro, el bolillo estaba muy sabroso. A esa hora no hay lanchas en movimiento, por eso salen los peces, ya con esos ruidos, se van a sus cuevas. Ya cuando empiezan a llegar los visitantes y sus toneladas enormes que dejan de basura, nosotros ya nos salimos, pero antes, recogemos la basura que vemos en el fondo del mar. Al salir uno de los papás, se fue a sacar un pañal desechable, trabado en una roca, lo sacó con una bolsa que traíamos. Abajo había muchos plásticos, pero nadie es capaz de hacerle el favor al mar y limpiarlo.

Pero bueno, la próxima vez, llevaremos más bolsas para toda la basura que podamos bucear y que mis niñas, ya son expertas en hacerlo, aún la de 5 años. El papá fotógrafo, no lo dejamos, también entró al mar, con su chaleco y muy feliz. Gracias papás, la próxima vez los llevaré a otro lugar, también fantástico e inolvidable para mis niñas. Pronto las llevaré también a ver a la virgen del fondo del mar.

Cuidemos el Mar y todo lo que nos rodea, hay que pedir y hasta rogar, para que entiendan, que si se acaba todo eso, se acaba también el humano.

Con todo mi respeto y esperando que lo hagan y que cada cosa que les envío, lo compartan lo más que puedan.