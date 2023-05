Rescatar tlacuaches, tarea sumamente complicada y necesaria [VIDEO]

El desconocimiento sobre importancia de los tlacuaches en el ecosistema, falsos mitos sobre bondades alimenticias de su carne y miedo a su aspecto, son algunos de los factores que ocasionan que las personas los maten, también son perseguidos por perros, gatos y otros animales carnívoros, en medio de esta depredación el refugio Sicaru de Chilpancingo se ha convertido en un espacio de rescate y cuidado para estos marsupiales.

Thalía Selene Martínez Nava es una joven bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, en su niñez tuvo el gusto de adoptar perros, gatos, rescatar renacuajos, palomas y otros animales a los que ayudó para sobrevivir.

Hace un año a sus manos llegó una tlacuache lesionada de una pata y son la cola de ello surgió el interés por investigar más de esta especie y crear el refugio en que este día tiene 12 ejemplares bebés.

“Es un enorme reto lograr que sobrevivan, una parte son de una camada que nació en Acapulco, y su madre fue atacada por perros que la lesionaron y causaron su muerte, dejando en situación vulnerable a nueve crías, de estas tres fallecieron, las restantes se encuentran en lo que se conoce como etapa dos, en la que ya empiezan la transición para comer alimentos sólidos.

Otra camada de 6 Tlacuaches fue rescatada en Chilpancingo y éstos actualmente están en etapa uno, lo que obliga a darles de comer tres mililitros de formula cada tres horas día y noche, “es más difícil que atender un hijo, es como si tuviera 12 hijos juntos”, expresó la bióloga.

En náhuatl su nombre es tlacuatzin que significa el pequeño que come fuego./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

El refugio Sicaru es una iniciativa personal, no recibe financiamiento de ninguna institución gubernamental, fundación o asociación. Thalía sobrevive elaborando trajes artesanales y de ahí también destina recursos a su proyecto personal, las únicas aportaciones que recibe son donaciones de sus amigos y conocidos en su perfil de Facebook.

La joven expresó que a los Tlacuaches se les ha atribuido propiedades curativas y muchas personas los buscan para comerlos, otros los repudian y los han llegado a matar a golpes debido a su parecido físico con los roedores, aunque esta especie no tiene nada en común con ellos, “están más emparentados con los canguros, que son marsupiales igual que ellos, además de que no transmiten enfermedades al ser humano porque su temperatura es muy baja y virus o bacterias simplemente no se pueden transmitir ni entre ellos.

El Tlacuache es una especie endémica de nuestro país, entre las características que se han notado de esta especie es que logran hacerse el muerto cuando se encuentran en peligro, su especie fue utilizada para crear uno de los personajes icónicos de la saga de películas de Disney la Era del Hielo y son parte de leyendas ancestrales en las culturas prehispánicas.

En náhuatl su nombre es tlacuatzin que significa el pequeño que come fuego, esto porque cuenta la leyenda que cuando el hombre no manipulaba el fuego cayó un rayo que prendió la casa de una anciana y ella se apoderó del fuego, y se negaba a compartirlo con sus vecinos y fue un Tlacuache quien convenció a la mujer de dejarlo pasar a cuidarse del frío, entonces acercó al fuego y se encendió corrió a las demás casas a darles fuego con su cola a cambio de que ya no cazarán más a los Tlacuaches, por eso ahora su cola es larga y pelada, lamentablemente el ser humano los sigue cazando.

El tlacuache es esencial en la dispersión de semillas y por lo tanto en la conservación de la biodiversidad./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Su función en la biodiversidad es fundamental ya que es crucial para el control de plagas. Esto porque es omnívoro, es decir que come de todo, desde insectos, alacranes, sobras de comida de casas, acaba las arañas, garrapatas, gusanos, cucarachas. También tiene la ventaja de que es inmune a muchos tipos de veneno como de alacranes y arañas.

Otra de sus funciones fundamentales es que el tlacuache es esencial en la dispersión de semillas y por lo tanto en la conservación de la biodiversidad.

Finalmente también es parte de la cadena alimenticia y sirve de conservación a sus depredadores como Jaguares, halcones, víboras y otros animales de presa.