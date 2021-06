¿Quieres probar las betas de Halo Infinite? así puedes inscribirte

El día de ayer, Microsoft y Bethesda dejó a más de uno con una grata sensación de todos los juegos que se estarán ofreciendo y que además llegarán desde el día 1 al Game Pass.

Obviamente, uno de los más esperados era Halo Infinite, que irónicamente, el año pasado muchos fans lo consideraron como una de las presentaciones más pobres de la compañía, incluso apuntaban a que ni siquiera la presentación estaba terminada.

Pero doce meses son mucho tiempo y quedó demostrado ayer, incluso dejaron entrever que si estás ya con muchas ganas de jugar el nuevo título del Jefe Maestro, pues aquí las buenas noticias.

El director de la comunidad de 343 Industries, Brian Jarrard, confirmó que las betas de Halo Infinite comenzarán a partir de este verano, aunque hasta ahora sin muchos detalles sobre la misma. Can't wait to wreak havoc with some Noob Cubes in #HaloInfinite. Make sure to opt-in to the Halo Insider program for a chance to participate in technical previews later this summer! https://t.co/EvFAGIWTBF pic.twitter.com/eGoKDwl0MD — Brian Jarrard (@ske7ch) June 13, 2021

Y tal como lo mencionó en su tuit, es momento de comenzar a inscribirse a Halo Insider, para ser considerado como participante de las betas.

Los detalles se irán revelando de acuerdo a la cercanía de las fechas para el inicio de las betas, pero que no te tome por sorpresa y si deseas inscribirte para que te tomen en cuenta, puedes hacerlo desde este enlace.