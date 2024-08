¡Que no te ganen los años! Chécate el "Reto Pantera"

Ignacio Lucena "Nacho Pantera" es instructor y maestro de nivel secundaria en el municipio de Coyuca de Benítez, de la región de la Costa Grande de Guerrero, y con su experiencia en la docencia busca atraer a los jóvenes al deporte para hacer un cambio entre este segmento poblacional.

Uno de sus propósitos en la vida es alejar a todas las personas del mal camino de las drogas y la mala alimentación, y motivarlos a hacer ejercicio para poder envejecer dignamente a través del “Reto Pantera”, el cual busca generar un cambio físico y en la salud.

“El cuerpo bonito un día se va a ir para todos a la edad que tengas, pero hay una manera de envejecer dignamente con calidad de vida, dejando enfermedades como diabetes, hipertensión y tener una calidad de vida a edad avanzada”.

Dicha idea de Ignacio Lucena surge tras haber sido víctima de la depresión por el sobre peso que tenía, hecho que lo llevó a inscribirse a diferentes gimnasios donde solo consiguió que los instructores lo estafaran y lesionaran, por ello, decidió prepararse para realizar su propia disciplina y hoy compartirla con la sociedad.

“Una de mis pasiones es enseñar, y transmitir las formas correctas de realizar este deporte, quiero ayudarlos a través de estos espacios los gimnasios, aquí no serán juzgados, sino apoyados, principalmente hay un ambiente sano, donde no hay críticas sino lo contrario”.

Lamentó que muchas personas no se atreven a tomar la decisión de mejorar su salud y practicar algún deporte por miedo a ser juzgados o burlados.

“Soy un factor de cambio y soy parte de la solución y no parte del problema la vida me dado tanto, me sacó de la depresión y hoy quiero devolverle un poco, la gente solo debe tener disciplina y perseverancia cómo les digo a mis alumnos de la secundaria”, narró el campeón nacional de Fisicoculturismo.

Su día inicia desde las cinco de la mañana para llegar puntual a la secundaria y sale a las dos de la tarde, se traslada al gimnasio ubicado en avenida Constituyentes en donde permanece hasta las 10 de la noche instruyendo a decenas de personas en la manera correcta de hacer los ejercicios en aparatos.

Ignacio Lucena "Nacho Pantera", con su experiencia en la docencia, busca atraer a los jóvenes al deporte para hacer un cambio entre este segmento poblacional / Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

"Nacho Pantera" ha preparado a decenas de personas para competir, con quienes ha logrado posicionar a 6 atletas, 3 con campeonatos nacionales y el resto campeones estatales, entre esos triunfos dos son mujeres.

Él es un gran ejemplo de cambio ya que ha obtenido gracias a su preparación varios trofeos, el primer año logró el Absoluto, después peta campeón estatal, 7 veces campeón del estado en diferentes divisiones, campeón nacional, multicampeón, hace un año se colocó como uno de los mejores del país, y este año su meta es defender el título.

Esos trofeos le han llevado horas meses y años de disciplina, preparación, y una dieta rigurosa para conseguir todo lo obtenido.

A dicha pasión se le une su esposa, la campeona nacional de Mr México, Wendy Hernández Díaz quien ya se prepara para regresar después de su primer bebé Romina amor de su vida del entrenador.

El cielo es el límite si nos ponemos a trabajar en el día a día y buscar cambiar nuestras vidas se puede lograr

Ignacio entrena también a personas del centro de rehabilitación "Nueva Vida", a quienes beca de sus enseñanzas, solo deben pagar el uso de los aparatos.